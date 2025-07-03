養女任排灣族大頭目逾50年 遭族人要求撤銷身分被法院打臉

排灣族大頭目劉婦因沒有血緣關係，遭族人提告撤銷身分，高雄高分院判決她勝訴。（記者鮑建信攝）

2025/07/03 22:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東劉姓婦人擔任排灣族金錄家族大頭目，長達50餘年，卻被林姓晚輩質疑她是收養，沒有血緣關係，要求撤銷大頭目身分，高等法院高雄分院認為大頭目世襲，並未排除養子女繼承，判決林姓族人敗訴。

原告林姓族人指出，被告劉婦的母親為屏東縣泰武鄉佳平村金錄家族第17代大頭目，惟其2次結婚均未生育子女，故在1948年間與其夫共同收養被告劉婦為養女，後來她雖繼承第18代大頭目，卻沒有排灣族原住民身分，又無血緣關係，依習俗不能接任。

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又說，排灣族傳統社會，大頭目採「世襲制、嫡長制」，劉母過世後，應由其大弟繼承職位，大弟和兒子相繼身故，因其子又沒有小孩，應由2弟繼位。

劉婦則說，大頭目身分繼承，確為法律所未規定，而應依習俗，由其長嗣（不分男女），此乃俗稱「世襲制度」。又說，所謂長嗣，亦不區分親生子女或養子女，原告請求依法無據。

1、2審法官調查，劉婦結婚時，採取大頭目儀式，50餘年來，均未曾有族人或長老反對、質疑其身分。又查，依照排灣族傳統習慣，大頭目採「長嗣」、「世襲」，並未排除養子女，判決原告敗訴，可上訴。

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