為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    養女任排灣族大頭目逾50年 遭族人要求撤銷身分被法院打臉

    排灣族大頭目劉婦因沒有血緣關係，遭族人提告撤銷身分，高雄高分院判決她勝訴。（記者鮑建信攝）

    排灣族大頭目劉婦因沒有血緣關係，遭族人提告撤銷身分，高雄高分院判決她勝訴。（記者鮑建信攝）

    2025/07/03 22:02

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東劉姓婦人擔任排灣族金錄家族大頭目，長達50餘年，卻被林姓晚輩質疑她是收養，沒有血緣關係，要求撤銷大頭目身分，高等法院高雄分院認為大頭目世襲，並未排除養子女繼承，判決林姓族人敗訴。

    原告林姓族人指出，被告劉婦的母親為屏東縣泰武鄉佳平村金錄家族第17代大頭目，惟其2次結婚均未生育子女，故在1948年間與其夫共同收養被告劉婦為養女，後來她雖繼承第18代大頭目，卻沒有排灣族原住民身分，又無血緣關係，依習俗不能接任。

    又說，排灣族傳統社會，大頭目採「世襲制、嫡長制」，劉母過世後，應由其大弟繼承職位，大弟和兒子相繼身故，因其子又沒有小孩，應由2弟繼位。

    劉婦則說，大頭目身分繼承，確為法律所未規定，而應依習俗，由其長嗣（不分男女），此乃俗稱「世襲制度」。又說，所謂長嗣，亦不區分親生子女或養子女，原告請求依法無據。

    1、2審法官調查，劉婦結婚時，採取大頭目儀式，50餘年來，均未曾有族人或長老反對、質疑其身分。又查，依照排灣族傳統習慣，大頭目採「長嗣」、「世襲」，並未排除養子女，判決原告敗訴，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播