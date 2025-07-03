虐死剴剴保母姊妹涉虐另2童 開庭辯：臀部紅腫接手照顧時就有

保母姊妹劉若琳（左）、劉彩萱（右）。（資料照）

2025/07/03 19:08

〔記者劉詠韻／台北報導〕劉姓保母姊妹除涉及剴剴命案，檢方今年初再查出2人疑似凌虐另2名幼童，台北地院今天下午開庭時，姊妹倆對凌虐指控一概否認，劉彩萱辯稱被害者臀部紅腫是她「接手照顧時就有的」，過程中都有換藥、回報孩子媽媽；劉若琳則指當天只是「姊姊帶小孩來玩」，未涉照護行為。但劉彩萱坦承綑綁手腳涉妨害自由，有意願與家屬和解。

劉若琳供稱，潘童並非由她負責托育，當天姊姊將孩子帶到她的住處玩耍，有用言語引導他，並於一旁隨時注意他的安全，相關影片也是姊姊所拍攝。

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至於被指控涉嫌凌虐潘童導致臀部嚴重紅腫、脫皮潰爛部分，劉彩萱辯稱，她照護潘童的每週一，都會拍幼童肛門紅腫的情況回報予其母親，且均有LINE聊天紀錄可以作證。

劉彩萱說，她甚至每隔兩小時就為潘童換一次尿布、擦藥，剛開始也有透過紙筆將小孩的生活情況告知潘母，但對方並未歸還，因此未有紀錄證明。她補充，後來向文山托育服務網購買制式化的聯絡簿，並接著紀錄，具體時間已記不清；但每週五由潘母帶回，潘母每週一再歸還好讓她繼續紀錄。

劉彩萱堅決否認照護潘童時出現肛門紅腫、水泡掉皮或潰爛等現象，僅承認潘童確有尿布紅疹情況，「但這是我接手時就有的。」她說，曾帶潘童看過醫生，也有向潘童母親告知尿布疹問題，直至後來潘母就換上包裝印有小丸子、過敏專用的尿布。

庭中，劉彩萱也僅坦承對蔡童綑綁雙手涉犯《刑法》妨害自由罪，至於檢方指控凌虐等罪嫌一概否認；劉若琳則堅決否認所有犯罪事實、罪名。

法官訊問，是否有意願與被害人家屬和解或賠償能力？劉彩萱坦承有意願和解，至於賠償部分因未知被害者需求，請法官幫忙調解；劉若琳律師說，因主張無罪，至於有無和解意願將再與被害人商議。

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