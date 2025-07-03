一家五口來基隆旅遊 六旬婦慘遭騎士撞死

吳姓男騎士肇事後與葉姓女友雙雙被送往醫院急救，吳男鼻樑斷裂傷勢較重，葉女則手、腳擦挫傷。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/03 18:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市潮境公園今（3日）下午發生婦人牽著孫子過馬路慘遭疾駛而來的機車撞死；警方調查，吳姓婦人跟著先生、兒子、媳婦與4歲孫子遠從新北市中和區來基隆玩，晚上已在基隆訂好飯店過夜；未料，牽著孫子過馬路竟天人永隔，家人悲痛不已；吳婦的女兒接獲噩耗，遠從住處趕來醫院，見母親最後一面，家屬才忍痛拔管，令人唏噓。

基隆市消防局今天下午3時許獲報，基隆市中正區潮境公園發生1起交通事故，63歲吳姓婦人牽著4歲兒子，從潮境公園停車場這一側，穿越馬路（雙向各一個車道，沒有斑馬線）到對面商家時，遭24歲吳姓男子騎車迎面撞及；由於撞擊力道大，吳婦倒地頭顱破裂，滿地是血。海巡署長潭里漁港安檢所長賴家威獲報趕抵，頂著烈日不斷替倒臥血泊的吳婦施以心肺復甦術，直到消防隊趕抵將她送醫急救後，仍傷重不治；吳婦4歲的孫子則臉、手、腳等多處受擦挫傷。吳婦的女兒獲知噩耗後，從住處趕來見母親最後一面，家屬才忍動拔管。

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警方調查，吳婦今天上午與先生、兒子、媳婦及4歲的孫子，從新北市中和區北上基隆旅遊，晚上也已訂了旅館，計畫在基隆用餐與過夜；未料，吳婦牽著孫子在潮境公園內過馬路時，慘遭吳男騎的機車撞及，頭顱破裂，傷重不治。

事故前，吳男騎車載著21歲葉姓女友由平浪橋騎往潮境公園，疑似車速過快肇事，吳男鼻樑斷裂、手、腳多處擦傷，葉姓女友小腿擦挫傷；吳告訴警方，事故時，由於陽光太刺眼，沒有看到吳姓婦人才肇事，警方調閱附近商家監視器釐清事故發生經過。

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