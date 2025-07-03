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    貼京華城案11檢察官照戴男喊冤！「命債命還」疑網友「加工」散播

    警方說，寫有「命債！命還」等恐嚇文字，疑是被其他網友添加後製後，再散播到其他平台上。（記者劉慶侯翻攝Threads）

    警方說，寫有「命債！命還」等恐嚇文字，疑是被其他網友添加後製後，再散播到其他平台上。（記者劉慶侯翻攝Threads）

    2025/07/03 19:37

    〔記者劉慶侯／台北報導〕利用網路平台張貼承辦京華城案檢察官團隊合成圖的戴姓男子，根據警方調查，本身具有強烈的政治傾向，為抒發自己的不滿，便將檢察官和法官等人的姓名、照片曝光。另警方說，寫有「命債！命還」等恐嚇文字，疑是被其他網友添加後製後，再散播到其他平台上。

    北市刑警大隊調查，戴姓男子在3日凌晨時分，貼出3名北院法官、審判長的姓名、照片，接著又在他自己經營的「迷因台式民主版」上，撰文寫著：「又有人跑來挑釁我叫我有種不要刪文，還有人在留言版貼新聞」，「說北檢已經火速分案偵辦上一篇北檢照片+灑了點番茄醬的文」。

    他又在文中說：「是在暗示我涉及恐嚇？」、「原來公布司法官的照片會涉及恐嚇喔？又稱「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」。

    戴男還貼總統、法務部長照片

    警方調查，被其他網友挑動情緒的戴男，隨後又貼出包括總統賴清德、法務部長鄭銘謙等人的照片，還將高院、北檢、北院甚至看守所的相關檢察官、法官以及看守所所長的照片貼出，有沒有照片的還寫下「照片歡迎網友提供」。

    警方表示，但是至於外傳寫有「命債！命還」等具有恐嚇威脅性字句的文字，疑是被其他網友再添加後製後，再散播到其他網路平台上。警方也將追查對方身份，一併予以究責。

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