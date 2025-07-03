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    憾事! 台中豐原75歲退休大學講師墜樓亡 未滿周歲孫子浴室被溺斃

    老翁從住家頂樓墜樓。（記者歐素美攝）

    老翁從住家頂樓墜樓。（記者歐素美攝）

    2025/07/03 18:18

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名75歲老翁今天上午墜樓，11個月大的孫子則被發現溺斃在家中浴室水缸，老翁留有遺書，表示對不起妻子，將孫子帶走，警方將報請檢察官相驗。

    今天上午9點多，住在豐原區西安街91巷子裡的民眾準備外出時，突聽到「碰」的一聲巨響，發現白姓老翁（75歲）墜樓，嚇得趕緊打119報案，警消趕到現場，發現老翁已明顯死亡，因老翁住在該大樓4樓，但員警進不去，在現場等候處理時，老翁妻子剛好去銀行辦事後返家，發現丈夫死亡，擔心在住家的11月大男孫發生意外，趕緊上樓查看，結果發現男嬰溺斃在浴室的塑膠水缸中。

    警方調查，老翁為南部一所知名大學的退休講師，妻子也是公務人員退休。2人育有一子，兒子與媳婦住在神岡，孫子約11個月大。這兩個月因兒子疑腸胃出問題，身體不適，老翁夫妻就將孫子帶回家照顧，兒子也曾一度回家，由老翁照顧孫子，老翁妻子則負責照顧兒子，因同時照顧兒子及孫子很累，前2週就請兒子返回自己的住家，媳婦也趁機回娘家，當天上午，老翁的妻子到銀行辦事，不料竟發生憾事。

    據了解，老翁在客廳桌上留有遺書，表示對不起太太，先帶走孫子；附近鄰居表示，老翁的兒子與媳婦感情不睦，因兒子生病，加上照顧孫子很累，壓力很大。

    老翁的妻子表示，老翁曾向她抱怨照顧孫子很累，但老翁除有高血壓等老人病，並無其他異樣，獲知丈夫及孫子同時死亡，忍不不住當場大哭。

    老翁的兒子及媳婦也先後到派出所製作筆錄，老翁的兒子面對父親及兒子死亡，好像承受不了打擊，整個人愣住了；媳婦則因痛失愛兒，當場大哭。

    警方現場勘察採證，發現未有打鬥痕跡，排除有外力介入情形，已報請台中地檢署將於明天相驗。

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