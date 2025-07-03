涉恐嚇京華城案11名檢察官 戴姓版主到案稱僅貼照

戴姓男子涉嫌在網路上張貼11名檢察官照片。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/03 18:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕有民眾昨在社群軟體刊登偵辦京華城弊案的11名檢察官照片，照片並刻意留下血痕，寫著「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇、仇恨性圖文。台北市刑警大隊今下午傳喚張貼照片的39歲戴姓版主到案，並追查涉填寫恐嚇性文字的另名嫌犯中。

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，結果開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；結果昨網路上便出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，並合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，法務部3日凌晨發新聞稿嚴正譴責。

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北市刑警大隊科偵隊根據線索研判，發出貼圖的嫌犯應是在國內，立即透過臉書 META要求提供相關資料，循線鎖定在網路平台自稱「迷因台式民主版主」的戴姓男子，要求他主動到案說明。

今日下午3時，擔任資訊電腦工程師的戴男主動到案說明，他供稱是個人政治因素才貼圖上傳網路，但他否認有撰發任何恐嚇威脅性字眼，僅僅是張貼檢察官照片，是遭其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他本人無關。

北市刑大現帶同戴男至他位在新北市的住處搜索，並查扣相關電腦設備和資料以便追查。警方預計晚間偵訊後，將依恐嚇公眾罪嫌移送台北地檢署偵辦。

至於涉嫌撰寫恐嚇性文字，再將圖文轉發至Threads的另名嫌犯，警方仍在追查中。

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