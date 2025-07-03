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    不只虐死「剴剴」 保母姊妹再涉虐2童這樣辯

    涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉若琳（左）、劉彩萱（右）又涉虐另2幼童。（資料照）

    涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉若琳（左）、劉彩萱（右）又涉虐另2幼童。（資料照）

    2025/07/03 17:49

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市劉姓保母姊妹虐死「剴剴」案，被查出另涉虐童。台北地院今（3）日下午開庭審理，劉彩萱坦承以布條綑綁嬰童，但否認凌虐犯意；對於幼童自行攀爬上餐椅、卻遲遲未協助，劉彩萱則稱「他才剛學會走路，有探索的慾望」，自己有鼓勵對方「你很棒，可以自己下來」。

    起訴指出，劉若琳2023年9月間放任由她托育的幼兒A用腳抵住當時年僅5月多大的被害者頭部，拉取他掛在脖子上的奶嘴掛繩，反覆用力勒緊脖子，甚至還有彈眼、鼻子、臉部及頸部等處，致被害者感到痛楚、驚恐，但仍未予阻滯，反而以戲謔態度在旁錄影；同年10月19日，劉彩萱則涉嫌拿布條將這名被害者的雙手反綁在餐椅背、雙腳綑綁固定在餐椅。

    法官訊問劉姓姊妹，平日是否互相支援？劉彩萱說，有需要時才互相協助，2人平常各別照護托育幼童。

    檢方指控涉嫌拿布條綑綁幼兒雙手，綁在餐椅背，劉彩萱於庭上坦承確有綑綁被害者的手，但絕無反綁，並讓被害者雙手抱胸，整個過程大概時長5分鐘。她承認妨害自由罪，對於其他凌虐罪嫌則全盤否認。

    劉若琳辯稱，A幼童與B幼童發生拉扯，她當下先拍攝再阻止，拍完後才把他們拉開，並勸A不能這樣對拉弟弟的奶嘴。當下有在旁邊注意被害者的安全，錄影的目的是為了記錄被害者已經到了會想抓物的發展階段，並認有必要告知被害者的阿公。

    劉彩萱則指稱，B幼兒是自己攀爬上的餐椅，考量B才剛學會走路，且伴隨好奇、探索的慾望，認為他有能力自己下來，鼓勵B說，「你很棒，可以自己下來」，全程長達幾分鐘，並無任何實際的協助行動。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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