台南學甲虱目魚名店大火損鄰賠償 南檢質疑業者「隱匿財力」法官打臉

台南學甲虱目魚粥老店火災波及鄰宅。（民眾提供）

2025/07/03 21:32

〔記者王捷／台南報導〕台南學甲區虱目魚粥老店「在地人才知的」，去年發生火災燒到隔壁，業者謝仁德一審被判刑4月，檢方認為謝男收入豐厚、刻意隱匿財力，對主要受害人未全額賠償也未道歉，犯後態度不佳，提上訴請求加重刑度，不過台南地院合議庭認為已審酌各方因素，駁回上訴。

72歲的謝男在學甲經營虱目魚粥店多年，以柴火煮水為一大特色，卻在2024年3月煮水後未妥善熄滅炭火，導致殘餘火種復燃，引發火災，不僅自家店面全毀，還波及相鄰住宅建物，造成財產損害。

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檢察官認定謝男未謹慎處置明火，涉犯刑法第173條第2項失火罪，聲請簡易判決處刑，台南地院一審依公共危險罪判4月徒刑，可易科罰金。

檢方不服上訴，主張謝男經營餐飲業多年，獲利豐厚，卻在審理過程中對財力刻意隱匿，對告訴人謝志強所受損害未全額賠償，也未誠意致歉，認其犯後態度不佳，原判量刑過輕。謝男反駁稱已與部分受損住戶達成和解，希望法官能判緩刑。

二審合議庭認為，謝男與主要受損戶完成調解，曾表達賠償意願，調解過程中也數次調整金額，雙方因金額落差大無共識，也不能說都沒誠意，而且謝男初犯、無前科，火勢也沒造成人命損失，原審量刑是斟酌各項因素後才做出的裁定，並沒有不對，駁回檢方上訴，同時也沒有判謝男緩刑，維持原判。

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