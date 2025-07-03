豐原五口命案！疑遭投資詐騙求助民代 中市議員謝志忠還原對談情形

市議員謝志忠說明王家求助過程。（記者張軒哲攝）

2025/07/03 17:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5口疑因遭投資詐騙，昨日親友破門才發現一家人在家中死亡，上個月王家父母帶大女兒向市議員謝志忠求助，強調全家誤入刷卡買黃金退佣金及團購詐騙陷阱。

謝志忠今日說，6月21日接獲王母涂姓婦人傳訊息求助，王母當晚又傳訊息說處理好了，但6月26日王姓夫妻與大女兒到服務處面談一個多小時，約好隔天法律諮詢。但隔天王母傳訊息指稱取消法律諮詢，強調會度過難關。

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謝志忠說，他們來訪時，滿臉無助，已經走投無路，也提供很多建議。一開始透過長女的美容師友人介紹全家刷信用卡買15萬元金條，再交給中間人，對方會把信用卡費繳清，再匯款給每一個金條約3000元代購費用，王家人拿到代購佣金嚐到甜頭，陷入無底洞，只能定期被帶到指定地點持續刷卡，若是想反悔退出，下個月的刷卡金額就要自己繳款。

謝志忠說，當天王家除了提到刷黃金遭詐騙之外，另有200萬團購詐騙，開出4張50萬元支票給對方，但說不出團購物品，什麼東西都沒拿到。直到對方被告詐騙，列為警示帳戶，對方卻口頭告知王家人違約，前後加總要償還500萬元，還帶王姓夫妻拿台中市一間小公寓去彰化的一家當鋪抵押借款，這才驚覺受騙。

市議員謝志忠與助理兩人，協助王家三人處理詐騙事宜。（謝志忠服務處提供）

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