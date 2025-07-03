基隆阿嬤牽愛孫過馬路遭機車撞倒 海巡官兵烈日CPR仍不治

海巡署第二岸巡隊長潭里漁港安檢所長賴家威頂著烈日，替婦人施以心肺復甦術。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/03 17:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕63歲婦人今（3日）下午牽著4歲孫子到基隆潮境公園玩，在公園內過馬路遭疾駛的機車撞倒在地，頭部受創嚴重；海巡署長潭里漁港安檢所長賴家威趕抵，替婦人施以心肺復甦術，消防員趕抵才歇手，事故造成婦人無生命跡象，送醫後急救仍不治，另有3名傷者送醫。

基隆市消防局今天下午3時許獲報，基隆市中正區潮境公園發生1起交通事故，63歲婦人遭機車撞倒，機車騎士摔傷，婦人倒地不起；消防隊員趕抵救援時，眼見1名海巡署官兵不斷替她施以心肺復甦術，直到消防員接手才停下來；消防隊員接手時發現，倒地婦人頭部受創，頭顱破裂出血，已無心跳呼吸，邊急救邊將她送醫，婦人仍因傷重不治。

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警消調查，該名婦人牽著1名年約4歲的孫子過馬路，被疾駛而來的機車撞倒，婦人倒地不起，肇事的機車騎士與後載乘客也摔車受傷，消防員先將傷勢嚴重的行人送醫急救，陸續將乘客與肇事機車騎士送醫急救。

被撞傷路人等待消防員救助前，正值天氣炎熱，賴家威持續為她施以心肺復甦術，路人見狀撐著傘替賴與受傷婦人遮陽，全力救助受傷的婦人。 整起事故發生原因，警方仍在釐清中。

基隆市潮境公園午後發生交通事故，海巡署第二岸巡隊長潭里漁港安檢所長賴家威頂著烈日，替婦人施以心肺復甦術。（記者林嘉東翻攝）

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