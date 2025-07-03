為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆阿嬤牽愛孫過馬路遭機車撞倒 海巡官兵烈日CPR仍不治

    海巡署第二岸巡隊長潭里漁港安檢所長賴家威頂著烈日，替婦人施以心肺復甦術。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署第二岸巡隊長潭里漁港安檢所長賴家威頂著烈日，替婦人施以心肺復甦術。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/03 17:22

    〔記者林嘉東／基隆報導〕63歲婦人今（3日）下午牽著4歲孫子到基隆潮境公園玩，在公園內過馬路遭疾駛的機車撞倒在地，頭部受創嚴重；海巡署長潭里漁港安檢所長賴家威趕抵，替婦人施以心肺復甦術，消防員趕抵才歇手，事故造成婦人無生命跡象，送醫後急救仍不治，另有3名傷者送醫。

    基隆市消防局今天下午3時許獲報，基隆市中正區潮境公園發生1起交通事故，63歲婦人遭機車撞倒，機車騎士摔傷，婦人倒地不起；消防隊員趕抵救援時，眼見1名海巡署官兵不斷替她施以心肺復甦術，直到消防員接手才停下來；消防隊員接手時發現，倒地婦人頭部受創，頭顱破裂出血，已無心跳呼吸，邊急救邊將她送醫，婦人仍因傷重不治。

    警消調查，該名婦人牽著1名年約4歲的孫子過馬路，被疾駛而來的機車撞倒，婦人倒地不起，肇事的機車騎士與後載乘客也摔車受傷，消防員先將傷勢嚴重的行人送醫急救，陸續將乘客與肇事機車騎士送醫急救。

    被撞傷路人等待消防員救助前，正值天氣炎熱，賴家威持續為她施以心肺復甦術，路人見狀撐著傘替賴與受傷婦人遮陽，全力救助受傷的婦人。 整起事故發生原因，警方仍在釐清中。

    基隆市潮境公園午後發生交通事故，海巡署第二岸巡隊長潭里漁港安檢所長賴家威頂著烈日，替婦人施以心肺復甦術。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市潮境公園午後發生交通事故，海巡署第二岸巡隊長潭里漁港安檢所長賴家威頂著烈日，替婦人施以心肺復甦術。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播