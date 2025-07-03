金價漲詐團結合時事行騙 豐原五口命案疑遇黃金投資詐騙釀憾事

台中豐原一家五口命案，家屬招魂遇阻礙，開門請鎖匠才順利進入屋內。（記者廖耀東攝）

2025/07/03 17:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中市豐原區王姓一家5口昨被發現在家中死亡，警方懷疑與黃金投資詐騙有關，刑事警察局指出，由於前一陣子金價大漲，詐騙集團結合時事，將黃金投資作為詐騙標的，根據打詐儀表板相關個案說明，近來確實有激增趨勢，提醒民眾購買黃金，應循正規合法管道，避免落入詐騙集團陷阱。

刑事局指出，今年1至5月，投資詐騙案數達14167件，財損224億餘元，雖未針對黃金投資詐騙單獨計算，但打詐儀表板的仍統計出不少黃金詐騙案例。

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歸納相關案例，詐騙集團會透過各種社群軟體，如IG、臉書接觸到被害人，再加LINE私聯，聊天中誘導對方稱投資黃金會賺錢，介紹加入相關群組，再要求下載APP，並要求以泰達或比特幣在指示網頁進行黃金投資，初期都會給點小獲利讓被害人淺嘗甜頭，後來無法出金，平台還會告知IP異常，有非法程式的嫌疑，另要收取10%保證金，民眾往往到這時才發現被騙，損失數萬到數百萬元不等。

刑事局提醒，假投資詐欺盛行，各種投資標的都可能被詐騙集團盯上來行使假投資詐騙，包含股票、期貨、黃金、虛擬貨幣等，請民眾勿輕信來路不明的投資訊息，即使來自熟人亦應小心查證，特別是對方聲稱有明顯優於市場的投資報酬率或低於市價的買入價格時，應立即提高警覺，也提醒民眾，購買黃金應循正規合法的管道，以免落入詐騙集團陷阱，如懷疑自己遭到詐騙，可立即撥打165反詐騙專線諮詢求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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