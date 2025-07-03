為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狼教練判刑仍任教 新竹縣府：普查7校有1學生遭性騷擾屬實

    新竹縣政府說，經查黃姓教練曾在6所學校任教過，有1名學生遭性騷擾屬實。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府說，經查黃姓教練曾在6所學校任教過，有1名學生遭性騷擾屬實。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/03 17:06

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕人本教育基金會今天偕同立委與受害者家長召開記者會指出，新竹縣黃姓教練對7名學生犯猥褻罪，但縣府未說明有無普查過黃過去任職學校；對此，新竹縣政府回應說，經查黃姓教練曾在6所學校任教過，普查不分性別，查有1名學生遭性騷擾屬實。

    人本教育基金會執行長馮喬蘭今天在記者會中說，新竹縣黃姓教練過去至少對7霽 學生犯猥褻罪、權勢性騷擾罪，已由高等法院判決在案；但黃教練不只在4、5所學校任職，也擔任過4所以上民間館場的教練，可能藉此接觸更多學生，即便黃姓教練性侵認定屬實，學校卻以保密為由只普查女學生。

    立委張雅琳主張應建置不適任教練查詢系統，教育部回應，因涉及個資，目前沒有法律依據，未來朝修正國民體育法方式明定。

    新竹縣政府教育局說，去年4月2日知悉此事件後，隨即進行校安通報及社政通報，當天立即停聘該名教練。去年6月28日開始清查該名教練曾任教的學校，是否有潛在受害學生，總計清查7所學校，發現該名教練曾在其中6所學校任職，普查不分男女都確實辦理，查有1名學生性騷擾屬實。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播