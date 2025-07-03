狼教練判刑仍任教 新竹縣府：普查7校有1學生遭性騷擾屬實

新竹縣政府說，經查黃姓教練曾在6所學校任教過，有1名學生遭性騷擾屬實。（記者廖雪茹攝）

2025/07/03 17:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕人本教育基金會今天偕同立委與受害者家長召開記者會指出，新竹縣黃姓教練對7名學生犯猥褻罪，但縣府未說明有無普查過黃過去任職學校；對此，新竹縣政府回應說，經查黃姓教練曾在6所學校任教過，普查不分性別，查有1名學生遭性騷擾屬實。

人本教育基金會執行長馮喬蘭今天在記者會中說，新竹縣黃姓教練過去至少對7霽 學生犯猥褻罪、權勢性騷擾罪，已由高等法院判決在案；但黃教練不只在4、5所學校任職，也擔任過4所以上民間館場的教練，可能藉此接觸更多學生，即便黃姓教練性侵認定屬實，學校卻以保密為由只普查女學生。

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立委張雅琳主張應建置不適任教練查詢系統，教育部回應，因涉及個資，目前沒有法律依據，未來朝修正國民體育法方式明定。

新竹縣政府教育局說，去年4月2日知悉此事件後，隨即進行校安通報及社政通報，當天立即停聘該名教練。去年6月28日開始清查該名教練曾任教的學校，是否有潛在受害學生，總計清查7所學校，發現該名教練曾在其中6所學校任職，普查不分男女都確實辦理，查有1名學生性騷擾屬實。

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