豐原一家五口命案 鄭照新慰問家屬

台中市副市長長鄭照新慰問豐原一家五口命案家屬。（記者歐素美攝）

2025/07/03 15:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市副市長鄭照新今天前往頂街派出所致贈慰問金給豐原一家五口命案家屬，他表示，市府會全力協助家辦理後事，並提供心理輔導，並呼籲民眾遇到問題不要吝於求助，只要求助一定可以找出方法。

鄭照新表示，一家五口死亡的悲劇，我們都感到非常的悲痛，市府在第一時間即連絡家屬，包括小女兒的丈夫，並第一時間趕到豐原關心並慰問家屬，強調家屬不用擔心後續喪葬等費用，市府會全力來協助，另外有其他需要的部分，社政單位也會全力來協助。

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鄭照新表示，剛已在頂街派出所致贈家屬慰問金，希望幫助他們度過最艱難的時刻，因為處理一家五口後事，對家屬來說是很大的壓力跟負擔，市府會全力做心理上的輔導及相關費用的協助。

媒體詢問市府是否掌握一家五口死因，是因詐騙而亡？鄭照新說，目前有很多說法傳出，可能是債務、金融的壓力，也有說可能是詐騙，但是一切的原因，盧市長已第一時間責令警方查出真相。

鄭照新呼籲大家遇到這方面的疑問或困難時，都可跟社政或警察單位連繫，他們都有專業應對可能壓力的流程及方式來幫助大家，千萬不要一時想不開，遇到問題，市府有相關法制單位、第一線也有派出所及民政單位建立安全網絡，因此遇到問題千萬不要吝於求助，不要因一時壓力就覺得路走不下去，只要求助，大家一定能找出方法。

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