疑受「金豆投資」詐騙之害 豐原一家五口走上絕路

豐原一家五口可能受「假投資、真詐騙」的「金豆投資」之害，圖為家屬哀傷趕赴殯儀館場景。（記者張軒哲攝）

2025/07/03 16:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口於昨天深夜被人發現陳屍於租屋，案發之前王姓姊妹曾向當舖典當借款13萬元，據傳這家人積欠不少債務，可能誤入俗稱「金豆投資」的「假投資、真詐騙」之害，這種俗稱「金豆投資」的黃金投資，是指財力較差的投資者，可投資宛如豆子、小顆粒的黃金，因此俗稱「金豆」或「小金豆」稱呼，卻沒想到詐欺集團將歪腦筋動到這種投資之上。

國際金價已經不斷攀升，以台灣銀行公告牌價，每一公克（黃金存摺，非實體金條）賣出價格為3133元，一台兩金條或金塊賣出價高達11萬8964元，財力較低者，很難投資金條或金塊，宛如豆子的「金豆投資」因此而生。

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俗稱的「小金豆」或「小金豆」，重量有1克（約0.267錢）和0.30錢（1.13克），或 0.50錢（1.88克）和1錢（3.75克）等不同重量可以選擇。

坊間指出，「金豆投資」優點包括門檻比較低，適合小資族或想要分散風險的投資者，也因此廣受歡迎，至於豐原一家五口是否受假的金豆投資，卻是真詐騙之害，還有待警方偵辦。

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