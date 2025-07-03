豐原一家五口疑因債務問題走上絕路 死者友人：投資金豆遭詐騙

台中市議員陳清龍轉述涂女的林姓友人說法，林男也透過手機陳述涂女求助過程。（記者歐素美攝）

2025/07/03 15:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一家五口命案，63歲死者涂女的林姓朋友向台中市議員陳清龍陳情表示，涂女於6月25日曾向他救助指稱，投資金豆疑遭地下錢莊等聯合詐騙，因地下錢莊討債，面臨無法租屋經營軍用品生意，「一切去了了」！另涂女因遭地下錢莊討債，曾到市議員謝志忠服務處及頂街派出所救助，議員服務處人員及警察都認為涂女是被詐騙，希望她報案，但涂女一度自認是正常投資，不願報案，而錯失2次挽回悲劇的機會。

涂女的林姓男友人表示，他們同在一處宮廟服務，涂女於6月25日曾找他投訴指出，她透過網路刷卡投資金豆，曾經獲利，後為加碼投資而向地下錢莊借貸，不料，因還不出錢遭地下錢莊討債，她曾先後前往謝志忠服務處及頂街派出所求助，議員服務處及警方一聽，覺得她是被詐騙，勸她報案，但涂女自認是正常投資，並未報案。

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林男轉述，涂女表示向謝志忠服務處求助後還曾獲利數萬元，所以她再向謝志忠服務處表示，是正常投資。但隨著地下錢莊一步步近逼，每天上門討債，涂女擔心無法再租屋經營軍用品生意，嘆「一切去了了」，就將友人退出宮廟群組，之後林男就連絡不上涂女，疑似涂女已下定某些決定。

林男表示，涂女懷疑自己是遭投資金豆及地下錢莊等聯手詐騙，他認為王家一家五口去世，並非單純的欠債，而是被詐騙所逼。

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