基隆住宅大盜再犯撞見屋主 警方查出5起聲押獲准

黃姓男子闖空門失風被逮，基隆警方共清出黃男犯下5起住宅竊案，向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）

2025/07/03 17:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市住宅大盜落網！

黃姓慣竊常趁屋主不在破壞門鎖、窗戶入內搜刮財物，昨重施故技，被屋主撞見，趁隙脫逃，警方獲報循線逮到黃男。檢察官複訊後，以黃男有反覆實施竊盜之虞向法院聲押獲准。

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警方指出，32歲黃姓男子無業，居無定所，沒錢花用就偷，在基隆市各地犯下多起住宅竊盜；基隆市警四分局中華路派出所昨接獲沈姓民眾報案稱，他平常不住在協和街老家，只有假日才返家清潔整理，本月1日他返家整理時，發現老家門鎖遭人開啟，神明廳上香爐等物品不翼而飛，價值10餘萬元，想不到昨天返回老家撞見一名男子在屋內翻箱倒櫃，嚇到趕緊報案。

警方獲報循線逮到黃男，查出黃男幾天前才闖空門行竊轄內另一戶人家財物，得手3000餘元；基隆市其他分局獲知黃男落網消息後，陸續前來釐清其他住宅竊案是否是他所為。據指出，基隆市警方清出黃男另外犯下3起住宅竊案，連同中華路派出所轄內2件住宅竊案，累計達5件住宅竊案。

警方調查後，將黃男涉犯加重竊盜罪函送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，以黃男有反覆實施住宅竊盜之虞向法院聲請羈押，法官今天裁准將黃男羈押。

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