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    彰市新設11處路肩槽化線 機車族轟10車有9輛壓線

    彰化市省道台一線路肩槽化線，有許多機車族違規壓線。（記者湯世名攝）

    彰化市省道台一線路肩槽化線，有許多機車族違規壓線。（記者湯世名攝）

    2025/07/03 14:50

    〔記者湯世名／彰化報導〕近來有許多民眾騎機車行經彰化市省道台一線中山路時，發現路肩處劃有槽化線，不明就裡其用途為何，也不知騎到槽化線上會不會違規，甚至有機車族收到罰單怒轟「10輛車有9輛壓線」；有許多民眾收到罰單恍然大悟「原來槽化線不能輾過」。公路局彰化工務段對此指出，目前沿線劃有11處路肩槽化線，這是為了避免直行機車行駛路肩與轉彎汽車發生擦撞，具有降低肇事率之效。

    每天騎摩托車上下班的民眾指出，看到這智能不足的設計，真的很氣浪費人民的納稅錢，請問機車要跟大車爭道有比較安全嗎？還要左右切換躲槽化線，這樣不是增加出車禍的機率嗎？這線畫的就跟路邊違停一樣道理，造成用路人不便，擾民又傷財；還有機車族說，彰化市中山路、中興路口原本有右轉道很方便，現在劃上超大槽化線，10輛車中有9輛壓線，接到罰單氣炸。

    不過也有民眾認為設置槽化線是正確的設計，有人認為正常用路就是騎在車道中間才是正確的，沒有槽化線才會左右切，增加行車危險，貪圖方便騎路肩才會騎在槽化線上；還有民眾說，一群人把路肩當機車道，真不知道駕照到底怎麼考的。

    縣警局交通隊表示，槽化線是平面版的安全島，用路人禁止跨越槽化線，也禁止在槽化線停車，如果跨越槽化線，違者可依道路交通管理處罰條例第60條開罰900元以上1800元以下罰鍰。彰化工務段長廖志彬對此指出，路肩槽化線對於降低肇事率有效果，未來將視情況是否擴大劃設辦理。

    彰化市省道台一線路肩槽化線，有許多機車族避開行駛在汽機車混和道上。（記者湯世名攝）

    彰化市省道台一線路肩槽化線，有許多機車族避開行駛在汽機車混和道上。（記者湯世名攝）

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