基隆假檢警詐騙再現 2女旅館面交遭騙900萬

基隆假檢警詐騙再現，2女一共被騙900萬。（資料照）

2025/07/03 14:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市近來出現一組詐騙集團，以假檢警詐騙老梗，詐騙被害人到旅館面交，連日來已有2名被害人，被詐團以此手法騙走台幣900萬餘元。基隆市警局呼籲，近期假冒公署機關的「假檢警」詐騙手法，有升溫跡象，提醒市民提高警覺，避免上當。

基隆市警方上月底，陸續接獲2名被害人報案稱，她們在5月間接獲自稱是檢警單位人員電話，聲稱她涉入一起重大刑事案件，須將存款交出「監管」，證明清白；對方為取信被害人持假檢警證件資料，讓2名被害人信以為真，進一步約被害人至基隆市商旅、旅館、路邊、咖啡廳、超商等多處面交。

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警方指出，2名被害人分別為50多歲公司女會計人員與30多歲單身女子，前者被騙走600萬餘元，後者被騙走300萬餘元；警方獲報調閱旅館、商旅等面交地點周邊監視器，鎖定特定對象偵辦中。

警方呼籲，該假檢警詐騙手法常結合多重角色扮演，並搭配假冒的司法文書（通知書、傳票）、公署（地檢署、警察局），使被害人陷入恐慌，再假藉偵查不公開等名義，要求被害人不得掛斷電話及告知親友，進行詐騙；此外，檢警辦案會以書面通知，並約至司法機關偵訊，不會約在私人地方、路邊、咖啡廳，甚至旅館、商旅等處，民眾若有疑問可以打反詐騙電話165專線詢問，防止被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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