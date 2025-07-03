半導體工程師邀女同事逛夜市載到摩鐵 狂吻亂親被判刑

半導體工程師邀女同事逛夜市，進摩鐵上廁所，被控強制猥褻。（情境照）

2025/07/03 13:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓半導體工程師去年9月邀女同事前往台南花園夜市吃飯，兩人邊逛、邊玩，因天氣熱，陳提議找有冷氣可上廁所地方休息再回家，而將車開進附近汽車旅館，兩人進了房間上完廁所，李按捺不住對女同事一陣狂吻，遭反抗後才罷手，事後挨告強制猥褻，被判徒刑8月，緩刑3年，可上訴。

判決指出，陳男與A女為同事關係，陳去年9月14日晚上，開車邀約A女前往台南花園夜市吃飯，兩人買了幾樣夜市美食，當時天氣熱，陳提議到汽車旅館享用食物並休息，回程時，陳駕車搭載A女進了汽車旅館。

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A女指控，一開始只想要買完在車上吃一吃就好，當時還不知道要去汽車旅館，後來車子開進汽車旅館，她因當時尿急，想說趕快吃一吃、上完廁所回家。沒想到進房後，兩人先後上完廁所，她坐在房間的小沙發上，陳突然以公主抱的方式將她抱到床上，開始一陣亂摸、狂吻。

A女稱，她雙手一直在胸前抵住，說「哥哥、你不可以這樣、不行」。被告還是一直摸和一直親，講了很多次他才停下來。兩人吃完東西後草草離開。事後，陳男十分後悔，曾發訊息向A女道歉，並向警方坦承事先沒有問過告訴人是否同意。

橋頭地院審理查出陳男曾因業務過失致死案件經法院判徒刑1年，緩刑5年確定，此次因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行，尚有悔意，且告訴人亦同意給被告緩刑，而依強制猥褻罪判徒刑8月，緩刑3年，須向公庫支付8萬元。

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