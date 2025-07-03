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    情敵搶方向盤連撞7車？毒品前科男肇事真相曝光

    警方現場搜出安非他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方現場搜出安非他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/03 12:43

    〔記者姚岳宏／台北報導〕今年5月16日深夜一輛小客車行經台北市松山路時，連續撞擊路邊7輛機車，警方到場，當時駕駛49歲張姓男子已離開現場，其他在場友人則稱是他與另名47歲張姓男子偶遇，雙方是情敵，當場搶方向盤導致車輛失控撞車，由於張姓駕駛始終未到案說明，警方查出疑與毒品犯罪有關，上月28日將張姓駕駛拘提到案，起獲依託咪酯、安非他命、愷他命等毒品。

    當時警方調查雙方背景，發現肇事雙方都有毒品前科，49歲張姓駕駛是中古車商，名下有50幾輛汽車，出入頻繁更換代步車輛，又未按址居住，難以掌握行蹤，因此懷疑當初車禍，其實與毒品犯罪糾紛有關，情敵之說只是託辭。

    警方調查長時埋伏跟監，鎖定張男其中一處出沒地點，6月28日前往信義區松山路一帶逮人，張男見警方駕駛巡邏車尾隨，隨即駕車加速逃逸，卻因轉入狹小巷弄無法行駛，遭員警包圍。警方於隨身包包內查獲安非他命5包、依託咪酯煙彈及主機1組、第三級毒品愷他命1包等證物。

    49歲張男供稱當時在路上遇到47歲張男，對方隔著車門搶他方向盤，才會肇事，警詢後依毒品危害防制條例、刑法毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦，另涉犯公共危險罪（毒駕）部分，將等尿液採驗結果續行偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方搜出依託咪酯煙彈及主機1組。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出依託咪酯煙彈及主機1組。（記者姚岳宏翻攝）

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