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    台中豐原一家五口命案長女疑遭投資詐騙 兩度上當鋪

    台中豐原一家五口陳屍租屋處。（記者歐素美攝）

    台中豐原一家五口陳屍租屋處。（記者歐素美攝）

    2025/07/03 13:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一家五口陳屍租屋，留下的書信透露有債務問題。當舖人員表示，王家姐妹向當舖典當借貸13萬元，才去牽1輛汽車及2機車抵債，但還有其他債權人也前去找人，疑外債很多；據悉王姓大姐曾透露有投資黃金，懷疑是遭投資詐騙但王姓大姐否認；警方表示，初步調查，王家並未報案遭詐騙，王姐是否遭詐騙將透過數位鑑識手機釐清。

    62歲王男、63歲凃女、35歲王女、34歲王女、28歲王男，一家五口昨晚被發現陳屍租屋處明顯死亡，現場並發現火盆及A4紙書信，透露有財務問題。5人陳屍在2樓同一房間，有的躺床上、有的躺地上，現場無破壞痕跡。

    鄰居表示，6月30日曾有人上門到王家討債，據債權人稱債款扣除100萬元，還欠了很多，約300至500萬元，7月1日有當舖人員前來將王家的2輛機車牽走，並在地面留下「鼎盛取回」及電話號碼等字樣。

    該當舖業者表示，王姐於1、2個月之前曾到當舖典借5萬元，但有還清，日前王姐再帶著妹妹到當舖典當機汽車13萬元，王姐典借時曾表示有投資黃金，因違約要將之前的獲利還回去，他曾詢問是否被詐騙，但王姐否認被詐騙，是透過朋友介紹投資，但隨後有李姓債權人也到該店要尋找王姓姐妹，表示被欠了幾百萬元，原本要協助王姐將王父另一棟租人的房子賣掉以還債，結果卻找不到人。當舖因連絡不上王姓姐妹才於7月1日牽走王姐1輛汽車及王妹的2輛機車，懷疑王姐是被投資詐騙才積欠大批債務，該當舖的債款算少的。

    28歲王男的同事見王男2天沒去上班，昨天報警，一家五口才被發現陳屍租屋處。警方表示，鄰居指稱6月30日下午還曾見王家人，5人被發現時皮膚呈粉紅色，為一氧化碳中毒跡象，已報檢察官相驗。至於王家人初步調查並無被詐騙的報案紀錄，王姐是否遭投資詐騙，將進一步透過數位鑑識手機釐清。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    當舖業者在地面留下取回等字樣。（記者歐素美攝）

    當舖業者在地面留下取回等字樣。（記者歐素美攝）

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