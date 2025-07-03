通緝男曾接應詐團取款車手被判刑 遇警盤查衝撞再多揹一條罪

詐欺通緝犯吳姓男子被警方移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/03 13:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕通緝犯吳姓男子昨天晚間駕駛賓士轎車行經新北市中和區景平路時，因未打方向燈被警方攔查，但吳男心虛踩油門加速逃逸，吳男還衝撞路邊多輛機車，警方追逐200公尺且連開11槍制止，順利將吳男壓制逮捕，詢後依公共危險、詐欺通緝送辦。

據了解，23歲吳嫌在2021年加入詐騙集團，負責開車接應取款車手，最後被新北永和警方逮捕送辦，去年遭法院判處有期徒刑1年2月，由於吳嫌未到案執行，前天才被新北地檢署發布通緝。

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中和警分局調查，吳嫌昨天晚間7時許駕駛父親的賓士E400轎車，行經中和景平路239巷時，因右轉時未打方向燈，被巡邏的景安派出所鍾姓所長及陳姓員警發現，2員上前攔查時，豈料吳嫌拒檢加速逃逸。

據知，鍾、陳員見狀隨即鳴笛緊跟在後，並通報支援警力攔截圍捕，途中吳嫌又衝撞多部機車，還波及一名82歲路人，陳員立即對空鳴了6槍喝止，但吳嫌仍未停下還鑽進和平街巷內逃竄，陳員隨後在朝車輪及後車廂開了5槍，直到吳嫌逃了200公尺後，被其他車輛擋住才停下，警方隨即上前將吳嫌制伏。

警方說，吳嫌在巷弄內飆車逃逸，中途衝撞路旁停放機車並傷及無辜路人，已經符合第4條第4巷第4款「其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時」，得使用槍械逕行射擊之構成要件。

警方指出，經搜索後並未發現其他違禁品，而吳嫌稱因為遭到通緝，不想被逮才會駕車逃逸，警方詢後，將公共危險及詐欺通緝移送新北地檢署偵辦。

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