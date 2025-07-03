超危險！男子台74車拋錨人不適躺路肩 嚇壞路過駕駛

台中黃姓男子，今天早上開車行經台74線車子拋錨，徒步離開又身體不適躺在路肩，嚇壞路過駕駛。（記者陳建志翻攝）

2025/07/03 13:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名黃姓男子（59歲），今天清晨開車行經台74線32K大里路段，車子突然拋錨，男子將車停在路肩，往前又走了約50公尺，因身體不適整個人就躺在快速公路的路肩，路過駕駛發現，擔心不小心被車輾過嚇壞，趕緊打電話報案，員警和救護車隨後趕到將他送醫，所幸送醫檢查無大礙，至於為何會躺在路肩？警方將待意識恢復再進一步釐清。

台中市消防局今天上午近7點接獲民眾報案，指稱台74線32K，霧峰往太平方向的路肩，有一位民眾躺在路肩情況不明，立刻派遣救護車到場，抵達時發現黃姓男子（59歲）身體不適，立刻進行相關處置後送醫。

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亞大醫院表示，患者到院時意識稍微不清楚，體溫也較高，經安排相關檢查沒有發現明顯異狀，目前已恢復意識，狀況好轉中。

霧峰分局表示，接獲民眾報案後到場，抵達後發現黃男疑身體不適躺在路肩地上，黃男的車子則拋錨停在後方約50公尺的路肩，並無酒駕，目前已通知家人釐清相關狀況。

台中黃姓男子，今天早上開車行經台74線車子拋錨，疑因身體不適躺在路肩，消防人員到場救護。（記者陳建志翻攝）

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