獨家》咬出柯文哲刪除公文中「當否?」 彭振聲：市長只關心京華城案

台北市前副市長彭振聲向檢廉供稱，「當否?」是台北市前市長柯文哲畫除。（讀者提供）

2025/07/03 12:28

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市政府都發局2020年曾簽專呈給台北市前市長柯文哲，請求核示是否將京華城陳情案送都委會研議，外界曾質疑公文中的「當否?」有被刪改痕跡，才讓京華城案一路開綠燈。本報調查，台北市前副市長彭振聲去年9月向檢廉供稱，「當否?」是柯文哲畫除，並解釋若是承辦或會辦人修改會蓋校正章，但市長修改不會，並稱自己經手過113件都市計畫案，柯文哲只過問這件，一直用便當會、交辦、指定PM等方式關心。

全案源於2020年2月，國民黨台北市議員應曉薇在便當會向柯文哲陳情京華城案，柯文哲口頭允諾後於同年3月19日交辦都發局；都發局於4月6日專簽回市長室，請求核示是否送都委會研議，公文中簡述辦理過程，其中第5點寫明：「考量京華城持續透過議員陳情，故擬就前開允建樓地板面積規定是否為永久性，及本府107年都市計畫刪除該規定是否有不當之議題提送本市都委會研議。」

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北市府基層公務員最後在公文的擬辦提出，「本案經京華城檢送陳情函過府，故擬具提案單提送本市都委會研議，謹簽稿併陳，當否?請核示。」但當中的「當否？」有遭刪改痕跡，讓陳情案一路開綠燈通關，當時外界紛紛質疑，究竟是何人刪改，對京華城言聽計從。

本報調查，彭振聲去年9月向檢廉供稱，是柯文哲把「當否？」劃掉並決行蓋章，用意是要都發局把京華城陳情案送都委會研議。不過，檢方詢問為何可以從柯文哲劃掉「當否」，判斷是讓都發局把本案送研議？

彭振聲回應，第一，都發局簽呈寫「當否」，是詢問首長的主觀意思，把「當否」劃掉，柯文哲在公文處理上就可以比較簡單，不用再批個「可」或「如擬」。第二，把「當否」劃掉，這份簽呈看起來就會是都發局擬辦出這個結論的意思，而不是都發局來問柯文哲這個結論可不可以。

彭振聲表示，他於2020年4月14日10時10分於公文上用章，柯文哲於同4月15日用章決行，由於一般市長批核的公文，會送到督導副市長做覆閱，看市長有無其他或反對意見，因此公文最後送到他那才看到柯文哲把「當否？」刪除，他解釋，如果是承辦或會辦人劃掉的會蓋校正章，市長劃掉的話不會蓋校正章，他認定刪改者是柯。

彭振聲說，這幾年經手的都市計畫案，除了京華城以外都在他手上決行掉，只有這件是柯文哲一直用便當會、交辦、指定PM等方式關心，彭更進一步指出，自己經手過113件都市計畫案，柯文哲只過問這件。

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