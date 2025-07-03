17歲少女當「伴聊妹」時薪250元不夠賺 升級「陪唱妹」薪水多6倍

林姓男子媒介3名未成年少女去KTV陪唱歌，其中一位少女還是他之前酒吧裡的「伴聊妹」。示意圖（資料照）

2025/07/03 13:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕原本開酒吧的林姓男子，找來兩名未成年少女當「伴聊妹」，除了付她們每小時250元時薪外，還可以抽20%酒錢，生意相當火紅，但被警方查獲，林男另起爐灶開設「傳播公司」，媒介未成年少女去KTV陪唱歌、喝酒，時薪更直接拉高至1500元，吸引3名未成年少女入夥，其中還有一位曾任「伴聊妹」的少女也跟著下海撈錢，法官認為林男法治觀念淡薄，依違反兒少性剝削防制條例判他徒刑10月。

判決指出，2022年6月，林姓男子在新興區開設酒吧，並找來兩名未成年少女陪客人聊天，少女們每小時可賺250元，若有客人指名訂桌，少女們還可抽成酒錢20%，她們為了多賺錢，使出「渾身解數」逗客人開心，口耳相傳下，也讓林男的酒吧生意變得相當火爆。

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但生意好不到2個月就被警方盯上，林男因聘僱未成年少女陪酒，被法官依意圖營利容留使少女坐檯陪酒罪判刑4月，得易科罰金；林男店被抄後，見未成年少女陪酒這塊藍海很有潛力，於是另開傳播公司，再找來3名未成年少女去KTV陪唱歌、喝酒，時薪更直接拉高至1500元，3名少女中，還有一位少女「棠棠」曾是酒吧「伴聊妹」，她見待遇變更好，也跟著一起下海撈錢。

不過，林男的傳播公司經營不到2個月，又因妹子去KTV陪酒時，遭警方臨檢查獲，高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，但辯稱不知道3名少女都是未成年，但法官綜合相關事證，認定林男明知3名少女都是未成年，且「棠棠」還是他的老員工，痛批林男漠視法律禁令，極度挑戰司法公權力，依意圖營利招募少年坐檯陪酒罪判徒刑10月，可上訴。

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