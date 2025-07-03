律師索「刑罰執行手冊」遭高檢署拒絕 北高行判決：應公開

北高行認為，高檢署雖稱擔憂「重要部分」外流，卻未能具體指出何處涉及妨害刑罰權，最終認定提供手冊並不會造成實質妨礙，判決劉繼蔚勝訴。（資料照）

2025/07/03 12:55

〔記者劉詠韻、王定傳／台北報導〕律師劉繼蔚向台灣高等檢察署申請提供「刑罰執行手冊」，卻遭以「僅供檢察官內部參考」為由拒絕。她不服提起訴願遭法務部駁回後，轉向法院提起行政訴訟；台北高等行政法院認為，該手冊屬於政府應公開資訊，裁定劉勝訴，恐將打破檢方長年對執行實務文件不予揭露的慣例。

高檢署表示，尊重法院判決，等收到判決之後再研議是否提起上訴。

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劉繼蔚主張，刑罰執行手冊是檢察機關為避免各地辦理刑事執行業務產生歧見，所彙整法條、判例、解釋及函釋，屬典型政府資訊，不僅供內部承辦參考，也有助外界了解檢察權運作與刑事執行流程的法理依據，應具公開價值。

劉繼蔚指出，該手冊在裁判書系統中也可見多起刑事判決引用其內容作為判斷基礎，堪稱司法實務的重要參考文件。若能公開，將有助於民眾與法律實務工作者更全面理解刑罰執行的正當與適法性，實無妨害執行業務之虞。

高檢署則抗辯，該手冊僅為供檢察官統一執行業務之內部文件，不具法位階效力，若公開恐被有心人士分析後用以規避、拖延刑罰執行，影響檢察指揮及執行效率。

北高行審酌，檢察官職司追訴與執行，對於刑罰執行的相關作業準則若完全不公開，恐造成外界質疑檢察權運作缺乏透明。法院指，高檢署雖稱擔憂「重要部分」外流，卻未能具體指出何處涉及妨害刑罰權，最終認定提供手冊並不會造成實質妨礙，判決劉繼蔚勝訴。

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