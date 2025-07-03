前台大婦科名醫鄭文芳棄保潛逃 台大院長怒批「醫界之恥」

台大醫院院長吳明賢今（3日）痛批前台大醫師鄭文芳，涉嫌性侵又棄保潛逃，「這是最壞的示範，是台大之恥，也是台灣醫界之恥」！（記者邱芷柔攝）

2025/07/03 12:09

〔記者邱芷柔／台北報導〕前台大婦產科名醫鄭文芳遭控於2020至2021年間，涉嫌在酒中下藥性侵或猥褻3名女業務員，去年11月遭檢方依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻罪起訴，卻屢傳未到、棄保潛逃。台北地院日前裁定沒入40萬元保金並發布通緝，台大醫院雖已於2023年底不續聘，對於此事，台大醫院院長吳明賢今（3日）痛批「這是最壞的示範，是台大之恥，也是台灣醫界之恥！」

吳明賢表示，鄭文芳已非台大員工，也受到醫院內部懲處，「不過我覺得鄭醫師做了一個最壞的示範，這簡直是台大之恥，也是台灣醫界之恥」，做錯事就應該接受法律制裁，卻不敢面對，無論是作為醫師，或是作為老師，都做了最壞的示範，也辜負了台大，甚至整個國家社會的栽培。

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針對鄭文芳已出境潛逃，吳明賢也直言，不管跑到哪裡去，一輩子都會背負這件事，有膽量做壞事，卻沒有膽量去接受懲罰，「知恥近乎勇」，這樣的行為，不管從哪個角度來看，都是「醫界之恥」。

根據檢方調查，鄭文芳曾邀約女性業務員到居酒屋等場所飲酒，趁對方意識模糊時性侵或猥褻，甚至將對方帶往實驗室，情節駭人。3名被害人事後相繼向立委陳情並召開記者會揭發，引發社會震驚。

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