為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄詐團收款疑內訌 警飛車攔截逮夫妻檔、追回30萬

    刑大員警飛車攔截追回30萬元，當場壓制「收水手」吳男。（民眾提供）

    刑大員警飛車攔截追回30萬元，當場壓制「收水手」吳男。（民眾提供）

    2025/07/03 12:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對詐團「收水手」夫妻檔，6月30日涉嫌指揮車手向國營事業單位退休的洪姓男子（72歲）收取假投資詐款，再約車手上車將詐款30萬元交回，吳姓「收水手」察覺疑遭警尾隨，搶過車手資料企圖滅跡，高市刑大飛車攔截，將3人逮捕送辦。刑大今天召開記者會公布破案。

    車手王姓男子（23歲）辯稱剛退伍不久，誤信求職「業務專員」廣告，被「公司」指派向投資人收款，收了幾次款後察覺不對勁，不料，又遭吳姓「收水手」脅迫，搶走假投資詐騙用的道具及詐款，不知是黑吃黑？還是懷疑他窩裡反？沒想到竟是警察救了他。

    刑大偵七隊員警見「收水手」和「車手」疑內訌，立即飛車跟搜至民權路口，趁停等紅燈之際強制攔查，當場逮捕吳嫌（41歲）及妻子許女（37歲），查獲面交贓款新臺幣30萬元，以及遭撕毀的偽變造資料證件（委託書、收據、契約書、名牌等）等，當場將二人依現行犯逮捕。

    警方通知被害人洪男認領贓款時，他還一度認為員警是詐團，直到在派出所見到他被詐的30萬元現金，才驚覺受騙，失金失而復得，令他又驚又喜，不斷道謝，感謝高市警成功保住退休金，全案初步調查後，依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，解送高雄地方檢署偵辦並聲請羈押獲准。

    高雄詐團夫妻檔落網，刑大員警飛車攔截追回30萬元。（民眾提供）

    高雄詐團夫妻檔落網，刑大員警飛車攔截追回30萬元。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播