高雄詐團收款疑內訌 警飛車攔截逮夫妻檔、追回30萬

刑大員警飛車攔截追回30萬元，當場壓制「收水手」吳男。（民眾提供）

2025/07/03 12:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對詐團「收水手」夫妻檔，6月30日涉嫌指揮車手向國營事業單位退休的洪姓男子（72歲）收取假投資詐款，再約車手上車將詐款30萬元交回，吳姓「收水手」察覺疑遭警尾隨，搶過車手資料企圖滅跡，高市刑大飛車攔截，將3人逮捕送辦。刑大今天召開記者會公布破案。

車手王姓男子（23歲）辯稱剛退伍不久，誤信求職「業務專員」廣告，被「公司」指派向投資人收款，收了幾次款後察覺不對勁，不料，又遭吳姓「收水手」脅迫，搶走假投資詐騙用的道具及詐款，不知是黑吃黑？還是懷疑他窩裡反？沒想到竟是警察救了他。

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刑大偵七隊員警見「收水手」和「車手」疑內訌，立即飛車跟搜至民權路口，趁停等紅燈之際強制攔查，當場逮捕吳嫌（41歲）及妻子許女（37歲），查獲面交贓款新臺幣30萬元，以及遭撕毀的偽變造資料證件（委託書、收據、契約書、名牌等）等，當場將二人依現行犯逮捕。

警方通知被害人洪男認領贓款時，他還一度認為員警是詐團，直到在派出所見到他被詐的30萬元現金，才驚覺受騙，失金失而復得，令他又驚又喜，不斷道謝，感謝高市警成功保住退休金，全案初步調查後，依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，解送高雄地方檢署偵辦並聲請羈押獲准。

高雄詐團夫妻檔落網，刑大員警飛車攔截追回30萬元。（民眾提供）

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