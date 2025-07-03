我老公被押走……警花3小時追查 結局超傻眼

陳女到向新北市永和警分局報案，指稱丈夫被押走要付5萬元贖金。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/03 11:49

〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓女子昨向新北市永和警分局報案，表示「丈夫在台中被押走要付5萬元贖金」，警方火速展開追查並通報台中市警方協尋，最後花了3小時找到李姓男子，才發現是陳女想挽回避不見面的前男友，異想天開撒謊報假案，令警方相當傻眼，警詢後仍將陳女送辦。

據了解，原本是情侶的25歲的陳女與32歲李男，近期疑似個性不和分手，但陳女情有獨鍾還是想復合，而李男選擇手機關機避不見面。

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永和警方局調查，陳女昨天凌晨撥打多通電話報案，指稱「丈夫到台中市武昌街某按摩店消費，因發生糾紛遭到囚禁，且對方要求5萬元贖金才放人」，警方不敢大意成成立專案小組展開追查，並同步通報台中市警方協尋。

然而，台中市警方根據報案地址到場，僅發現1間民宅，經查訪後並未發現李男蹤影，且撥打李男手機也關機，進一步追查後，發現此案疑點重重，隨後輾轉聯繫上李男的友人，確認李男在新北三重朋友家中聊天，他否認有去台中以及被押走一事。

據知，李男被通知到警所時無奈的表示，因為只是分手後不想被煩才會神隱，而陳女眼見紙包不住火，才坦承因為對方避不見面，想要挽回才會出此下策，令承辦警方感到非常錯愕，警詢後，將陳女依誣告罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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