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    獨家》惡妻！婚後不到1年外遇懷孕要離婚 嗆聲「養小四的孩子」

    王姓女子婚後不到一年就外遇懷孕，還對念大學的丈夫嗆說不離婚就一起養小王的孩子，台南地院認定侵害配偶權、判王女要賠十五萬元慰撫金給丈夫。（資料照，記者王俊忠攝）

    王姓女子婚後不到一年就外遇懷孕，還對念大學的丈夫嗆說不離婚就一起養小王的孩子，台南地院認定侵害配偶權、判王女要賠十五萬元慰撫金給丈夫。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/07/03 12:46

    〔記者王俊忠／台南報導〕還在念大學的H姓男子與王姓女子2024年結婚，婚姻未滿1年，王女坦承與綽號「小四」的男子外遇出軌，已懷有「小四」的孩子，希望儘快離婚，不但沒歉意，還對丈夫嗆說「若不離婚，你以後要一起養『小四 』的孩子」，害H男產生憂鬱失眠、焦慮等症狀，台南地院判王女要賠15萬慰撫金給丈夫。

    H男痛陳，他與王女在2024年7月初結婚，婚後，妻子傳LINE訊息給他坦認「她與綽號小四的男子發生外遇出軌」、並說她已懷有小四的孩子，還傳產檢超音波照片、婦產科門診收據與孕婦衛教手冊等物證給他看。

    H男並說，他發現妻子與小四在社群IG聊天內容鹹濕，妻子還希望盡快跟他離婚，不僅沒有道歉、甚至囂張嗆說「若不願離婚，未來須一起扶養她跟小四的孩子」，害他產生憂鬱、失眠與焦慮等症狀，妻子所為已侵害其配偶身分法益，提告要向妻子求償100萬元慰撫金。

    法官檢視王女與丈夫的LINE訊息，王女對丈夫說「我喜歡上別人、出軌了，我什麼都做了，我想跟別人結婚，你要離婚嗎？我今天去產檢，我懷了別的男人的小孩，打算給對方生個孩子」；另王女與小四在IG聊天提到說「你不是要打炮，走啊，不是要做愛，走啊」。法官說，這些內容都與H男的主張相符，因王女受合法通知、未出庭辯論也未提出任何書狀，調查證據認定已婚王女的確外遇其他男人並懷孕。

    法官表示，王女此外遇懷孕行為侵害其丈夫的配偶權，造成H男精神極大痛苦，考量H男還是大學生及雙方社會、經濟收入等條件，判王女應賠15萬元給丈夫，還可上訴。

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