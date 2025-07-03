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    台中豐原一家五口陳屍家中 鄰居：地上留有當舖牽走機車的電話字跡

    疑似當舖在王家租處前留電話等字跡。（記者歐素美攝）

    疑似當舖在王家租處前留電話等字跡。（記者歐素美攝）

    2025/07/03 12:11

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區驚傳一家五口陳屍租屋，現場發現炭盆及信件等物品。因死者28歲王男的友人久連絡不到人，昨晚報警會同當地豐原里長洪源隆破門才發現這起悲劇；洪源隆表示，王家租透天厝經營軍警用品店，平時作息正常，有鄰居昨天看見當鋪業者牽走王家2輛機車；現場遺留的A4紙也表示財務困難。

    據了解，鄰居6月30日下午還曾看到王家人。62歲的王姓男屋主與妻子一起經營軍警用品店，大女兒以製作手工藝品為業，小女兒已婚，因沒有工作和家人同住，丈夫則是職業軍人在屏東，小兒子則在機械工廠上班。

    警方獲報後會同豐原里長洪源隆到場查看，通知鎖匠破門，發現王姓一家5人包括62歲王姓男子、63歲凃姓妻子、兩個分別35歲及34歲女兒以及28歲的小兒子陳屍家中明顯死亡，現場發現火盆及姐妹留下的A4紙書信，書信中曾提及財務困難。

    洪源隆表示，王家租住透天厝，平時和鄰居互動不多；鄰居透露，王家平時作息正常，並沒有特殊之處，王家擁有4輛機車，都停放在透天厝的1樓，6月30日曾有人前往討債，昨天也有當鋪人員前來牽走其中2輛機車，還在地上還留有電話等資訊後離去。

    警方證實，當鋪人員在地上留下電話等字跡，初步調查，王家並未受詐騙，王男外娚女及妻弟也都到警局製作筆錄，但因久未連繫，並不知王家財務狀況。

    當舖業者表示，王家向他們當借了13萬元，7月1日才牽走2輛機車及1輛汽車，強調他們並非最大債主，但不清楚王家的債務情況。

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