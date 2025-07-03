弟攬工程、兄核款！南投信義鄉公所秘書涉貪 二審撤銷緩刑

南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍與胞弟，被控觸犯貪污罪，二審撤銷這對兄弟緩刑，其餘上訴駁回，維持一審判決。（資料照）

2025/07/03 11:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍與胞弟胡錦斌，被檢方指控2人共同經營「力川土木包工業」，弟弟到信義公所承攬工程，哥哥蓋章批准「自己人」的工程請款，近5年承攬278件、金額達3170萬餘元，兄弟被羈押後認罪，繳回不法獲利285萬餘元，台中地院一審依貪污治罪條例判處胡錦龍2年徒刑，緩刑5年，胡錦斌判刑1年10月，緩刑5年，經上訴二審，高等法院台中分院撤銷這對兄弟的緩刑，其餘駁回，維持一審量刑與判決。

台中地檢署起訴指控，胡錦龍於2018年12月起擔任信義鄉公所秘書，但他早於2015年就出資，與胞弟胡錦斌一起擔任力川土木包工業的實際經營者，胡錦龍出任鄉公所秘書後，仍實際掌管該公司，又負責審核或代替鄉長授權決行小額採購，違反利益衝突迴避原則。

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檢方指控，力川公司近5年共得標承攬道路、排水改善工程等278件、總金額3170萬餘元小型採購工程，由胡錦斌施工、請領工程款，胡錦龍則蓋章准予撥款，公所出納開支票交胡錦斌兌現後，部分工程款轉入胡錦龍帳戶，但考量胡錦龍已繳回犯罪所得285萬餘元，胡錦斌也坦承犯行，且每一採購案的獲利低於5萬，建請法院減刑或從輕量刑。

台中地方法院一審依貪污治罪條例的「公務員共同犯對主管事務圖利罪」，共278罪，判處胡錦龍2年徒刑，胡錦斌依同條例的「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」，也是278罪，判刑1年10月，兩人均緩刑5年，條件為胡錦龍應支付公庫20萬元，提供240小時義務勞務，胡錦斌應提供160小時義務勞務，二審則撤銷2人的緩刑，其餘維持原判決，上訴亦一併駁回，可再上訴三審。

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