小酒館員工控老闆娘外遇還笑她「笨女人」不懂法律 卻打輸官司

桃園地方法院依誹謗罪，判處王姓婦人拘役25天。（記者周敏鴻攝）

2025/07/03 10:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市56歲王姓婦人是經營小酒館的姚姓女子員工，卻在網路上指摘姚女在中國就有過婚姻、還二度嫁來台灣，並影射姚女與男子外遇是姦夫淫婦，罵姚女「笨女人」笑她不懂台灣法律，桃園地方法院經簡易判決程序，刑事部分已因王婦觸犯誹謗罪，處拘役25天，民事部分則判處王婦須賠償姚女3萬元。

桃園地檢署起訴書指出，王婦2023年11月24日，透過網路臉書社群媒體，發表多篇留言，包括「小酒館老闆娘姚女，在大陸就有過婚姻，二度嫁來台灣」、「姚女，我就替他人女友問你，你是誰？你在男生還沒跟他女友分手、妳也還有婚姻關係時，與男方偷情」、「我一定讓你們這對姦夫淫婦的行徑昭告天下」、「笨女人大概，也肯定不懂得台灣的法律」。

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姚女當天在八德區住處上網時，發現王婦留言，氣得她趕忙到八德警分局報案，王婦因誹謗罪案件被函送桃檢，桃檢偵結後聲請簡易判決處刑，桃院經簡易判決程序，刑事部分判處王婦拘役25天，得易科罰金，民事部分王婦須賠償姚女3萬元，法官認為，王婦的行為確已造成姚女名譽受損。

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