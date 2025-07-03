為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小酒館員工控老闆娘外遇還笑她「笨女人」不懂法律 卻打輸官司

    桃園地方法院依誹謗罪，判處王姓婦人拘役25天。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院依誹謗罪，判處王姓婦人拘役25天。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/03 10:58

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市56歲王姓婦人是經營小酒館的姚姓女子員工，卻在網路上指摘姚女在中國就有過婚姻、還二度嫁來台灣，並影射姚女與男子外遇是姦夫淫婦，罵姚女「笨女人」笑她不懂台灣法律，桃園地方法院經簡易判決程序，刑事部分已因王婦觸犯誹謗罪，處拘役25天，民事部分則判處王婦須賠償姚女3萬元。

    桃園地檢署起訴書指出，王婦2023年11月24日，透過網路臉書社群媒體，發表多篇留言，包括「小酒館老闆娘姚女，在大陸就有過婚姻，二度嫁來台灣」、「姚女，我就替他人女友問你，你是誰？你在男生還沒跟他女友分手、妳也還有婚姻關係時，與男方偷情」、「我一定讓你們這對姦夫淫婦的行徑昭告天下」、「笨女人大概，也肯定不懂得台灣的法律」。

    姚女當天在八德區住處上網時，發現王婦留言，氣得她趕忙到八德警分局報案，王婦因誹謗罪案件被函送桃檢，桃檢偵結後聲請簡易判決處刑，桃院經簡易判決程序，刑事部分判處王婦拘役25天，得易科罰金，民事部分王婦須賠償姚女3萬元，法官認為，王婦的行為確已造成姚女名譽受損。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播