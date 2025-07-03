嘉義男裝病四肢癱軟詐保539萬 開BMW就醫露餡

詐保的涂姓男子到醫院看診後，可以自行從輪椅起身開名車。（檢方提供）

2025/07/03 10:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市一名涂姓男子涉嫌裝病，以四肢麻木癱軟取得醫院證明，向兩家保險公司詐保，不法所得共539萬餘元，將理賠金存入妹妹戶頭，並買來BMW名車代步，全案由嘉義地檢署偵結，涂姓兄妹今天被依詐欺取財罪嫌起訴。

起訴書指出，涂男（44歲）與小他2歲的妹妹聯手詐保，涂男先於2020年2月以其於當天不慎跌倒受傷，及後來又發生車禍等不實情由，致四肢麻木癱軟、需以輪椅代步、大小便失禁取得醫院證明，再分別向兩家保險公司投保。

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其間，醫院曾懷疑涂男可能詐病，但均無法確認詐病，因而開立診斷證明書。涂男與妹妹同住，涂妹知悉哥哥裝病詐保，仍提供戶頭供哥哥使用，收受其中一部分理賠金約200萬元。

起訴書表示，涂男向兩家保險公司順利詐領理賠金共539萬餘元，用來支應其花費及購買名車代步；然而其中一間保險公司調查人員2021年9月在某醫院地下室停車場錄下涂男開名車就醫，且能自行從輪椅起身，將輪椅折疊收好舉起放入車子後車廂後，自行駕駛車輛離去。

保險公司調查人員並向另家醫院調閱涂男住院相關病歷及護理紀錄，發現涂男於就醫時向醫生表示因「開車閃車發生車禍」，但就診期間，個人衛生、洗澡、進食、如廁、上下樓梯、穿衣、大小便均可自行完成，且移位不需要輔具。

涂男詐保相關證據被蒐證露餡，全案經保險公司訴請刑事局、嘉市警局偵辦後，檢方依詐欺取財罪嫌起訴涂姓兄妹。

詐保的涂姓男子到醫院看診時，佯裝須仰賴輪椅代步。（檢方提供）

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