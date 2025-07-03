三接潛水人員意外死亡 中油：督促廠商從優撫恤

桃園市台灣中油第三天然氣接收站後方碼頭的潛水人員事故現場。（資料照，記者余瑞仁翻攝）

2025/07/03 11:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕34歲李姓男子2日傍晚6點多，於台灣中油的桃園市觀塘第三天然氣接收站後方碼頭進行水下攝影作業時，疑因頭部撞擊致面罩進水而不幸死亡；台灣中油指出，事發後立即通報相關單位，進行後續處理；目前三接工程已完工，6月間也完成供氣作業，工安事故不致影響任何工作排程與進度。

李男當時配合外廓防波堤新建工程，潛水進行水下截頭塊攝影作業，過程中岸上人員使用通訊設備與李男通話，卻於講到一半時，突然聽到水聲，岸上人員察覺狀況有異，將李男拉上岸急救，並緊急通報119將李男送醫，仍不幸回天乏術。

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李男前額有3公分撕裂傷，疑因撞擊到頭部致面罩進水，發生意外，台灣中油表示，事故發生後，已立即要求施工廠商停止相關作業，並由台灣中油與施工廠商派員到醫院關心並提供陳男家屬後續事宜協助，另已同時通報勞動部職業安全衛生署北區職安中心等主管機關。

台灣中油補充，後續台灣中油工安處將會同相關部門人員，進行事故調查、研擬改善措施，以避免意外再發生，同時督促廠商必須從優從寬撫恤。

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