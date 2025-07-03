追愛蘇一峰不成生恨？她上網控「勾結黑道」 涉加重誹謗起訴

檢警調查，朱姓病患發文指控醫師蘇一峰（見圖）濫用醫療資源、與黑道勾結，還詛咒「不得好死」，疑似追求被拒，由愛生恨，依刑法加重誹謗罪嫌起訴。（資料照）

2025/07/03 11:13

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市37歲朱姓女子涉嫌在社群平台發文謾罵胸腔科醫師蘇一峰，指控濫用醫療資源、與黑道勾結，還詛咒「不得好死」，疑似追求被拒，由愛生恨。台北地檢署調查，朱女未提出任何具體事證，僅憑個人情緒與道聽塗說，依刑法加重誹謗罪嫌起訴。

起訴指出，朱女因情感不滿，去年11月間在Threads社群平台發文辱罵蘇一峰「蘇該死，讓跟他關係好的人住院，佔床浪費健保資源」、「蘇醫師這種垃圾應該吊銷執照」、「他會有報應，不得好死」等語，還質疑臨床判斷專業。

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檢方查出，朱女隨後又在臉書發文，聲稱握有蘇與黑道聯絡的證據，痛批是「醫界老鼠屎」、「沒有醫德的垃圾醫生」，並稱「民進黨很爛？真正很爛的是他」。蘇一峰不堪騷擾，報警提告。

偵訊時，朱女坦承帳號為本人所有，但否認有加重誹謗犯意，而她去年住院時就聽聞病友抱怨蘇一峰不讓人住院，或幫關係好的人「卡床位」。此外，她曾在臉書貼文表達對蘇一峰的欣賞，卻被疑似是蘇的臉書好友王男截圖羞辱「神經病」，進而猜測其為黑道，並辯稱僅為情緒宣洩。

檢警調查，朱女發文內容皆未查證，僅憑病友片面說法與主觀臆測，指控內容未盡合理查證，認為朱女因追求未果心生怨懟，發文動機出於惡意，辯詞無法採信，依《刑法》加重誹謗罪起訴。

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