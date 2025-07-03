28歲科技男上教練課後10分鐘昏倒 爸媽向健身房求償340萬敗訴

28歲王姓男子在健身房腦出血昏倒，家屬究責求償300多萬，但法官認定健身房無責判免賠。示意圖，與新聞中健身房無關。（資料照）

2025/07/03 11:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕28歲王姓男子到連鎖健身工廠鍛鍊身體，他聘請教練上1對1的課程，上完課後10分鐘昏倒，經送醫搶救後確認是腦中風，雖挽回一命，但左半身出現偏癱等後遺症，爸媽不滿，認為兒子在健身房明明已多次按揉頭部，卻沒有工作人員發現異狀，導致延遲就醫，提告向健身工廠求償340萬餘元，但法官認為頭痛不算罕見症狀，且工作人員發現王男昏倒後有即時反應並處理，認定健身工廠無責免賠，駁回王男爸媽之訴。

判決指出，有登山、打羽球習慣的王姓男子，平時在科技公司上班，2020年11月24日晚上7點多，王男到健身工廠鍛鍊身體，接受教練指導1對1的健身課程，王男上完一小時的課後，稍作休息又去操作其他健身器材，結果因身體不適跌倒後，王男試著起身，工作人員發現異狀後上前關心，但短短兩分鐘內，王男就昏倒在地，經救護車將他送醫急救，醫院發現他腦出血，經治療後雖挽回一命，但仍留下左半身行動不便、臉部及嘴巴歪斜、記憶減退等後遺症，生活須他人照顧且須使用輪椅，並持續復健治療。

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王男父母不捨，認為兒子上完教練課後，已出現不時撫摸、按摩頭部、外觀看起來明顯不適，但工作人員都沒有發現，直到兒子昏倒才有反應，延誤就醫，留下左半身偏癱等後遺症，因此提告向健身工廠求償340萬餘元。

高雄地方法院審理時，業者不認為有疏失，且王男中風是自身痼疾所致，與健房工廠提供的課程服務無關，不具因果關係，不認為應該賠錢；法官函詢醫院，得知王男就醫時被診斷為非外傷性腦內出血與腦室內出血，目前醫學上對於舊疾成因未明，但罹患此病症為腦內出血的高危險族群，如加以重訓，可能增加腦內出血的機率。

而王男出現頭痛不是罕見症狀，頭痛原因甚多，僅單純由手扶頭部、按揉頭部行為，也無法輕易得知行為人的身體狀況，更難以憑此認定需立即施以急救救護，因此法官認定無責免賠，駁回王男爸媽之訴，可上訴。

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