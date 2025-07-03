少女被惡叔公性侵！怕母病情加重 隱忍罹患創傷症候群

少女被叔公性侵害，她擔心母親病情加重而不說，卻造成自己罹患創傷後壓力症候群。（情境照）

2025/07/03 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名少女於前年（2023年）就讀國小六年級時，寒假到南投縣的親友家度除夕夜，竟被叔公性侵害，事後擔心生病的母親得知此事造成病情加重，少女選擇隱忍，卻導致自己有焦慮、憂鬱、煩躁易怒，甚至有輕生等負面念頭的創傷後壓力症候群症狀，學校老師發現異狀而曝光，一審依對未滿14歲之女子為強制性交罪，判處叔公7年8月徒刑，二審考量叔公賠償和解，改判7年4月徒刑。

判決書指出，這名案發時年僅12至13歲的少女，於2023年寒假與母親等人到親友家過節，當晚少女與親人回房間就寢，叔公酒後竟起色心，先以手伸入少女內衣褲，撫摸胸部與下體，少女試圖反抗，但怕吵醒親人不敢出聲抗拒，被叔公性侵害得逞，但因少女的母親生病，少女擔心影響媽媽病情而隱忍。

少女於案發後情緒大變，學校老師發現她有焦慮、失眠，甚至幻視、幻聽，有窒息的感覺，嚴重到幾乎無法上課，某天上電腦課時趴在桌上哭泣，講話結結巴巴、不自覺搖晃雙腿，老師問為何如此，少女回答「只要閉上眼睛就會想到被侵害的畫面」，校方通報校安並協助少女報警；叔公則辯稱當天酒後回房間睡覺，為騰出空間，才會將少女抱起挪到旁邊，並未侵犯少女。

南投地院一審不採信叔公辯詞，認定叔公身為長輩，為逞性慾竟罔顧人倫，判處7年8月徒刑；叔公上訴二審，仍否認犯行，但高等法院台中分院認為叔公已賠償少女與家屬，酌予減刑4月，改判7年4月，可再上訴。

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