混凝土泵浦車違停慢車道 女騎士逆光追撞枉送命

混凝土車違停慢車道，女騎士追撞枉送命。（情境照）

2025/07/03 10:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕混凝土泵浦車司機黃男開車開到精神欠佳，竟違規佔用慢車道停車而在車上睡覺，後方女機車騎士疑因逆光沒注意而追撞傷重不治，新竹地院認為全案肇事責任主因雖在被害人，但仍不影響成立過失刑事責任，最後依過失致死罪判刑3月。

法官調查，去年11月29日清晨6點多，黃男開混凝土泵浦車自臺中出發欲前往桃園，途中沿新竹縣竹東鎮公道路由西往東車道行駛，本應注意行經快慢車道劃分島路段時，不得停車在顯有妨礙其他人、車通行之處所，惟其因精神狀況欠佳，而將該車於未熄火狀態下，臨時停在慢車道上休息而占用慢車道。

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當時曾女騎機車經過，未及注意前方混凝土泵浦車，而自後方追撞，人車倒地送醫不治。

交通部公路總局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定肇事責任，結果亦認被告駕駛自用大貨混凝土泵浦車，在慢車道上停車，影響行車安全，為肇事次因。被害人於清晨行經逆光路段，未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，撞擊停止中之車輛，為肇事主因。本案雖屬被害人與有過失，惟被告罪責依然成立。

法官審酌被告本應遵守行車相關規定，卻在慢車道上停車，影響行車安全而肇致本案車禍，使被害人因此喪失寶貴性命，所生危害永難彌補，尤對被害人之家屬而言，乃不可承受之痛，然被告自始均坦承犯行，且前無任何刑事前科紀錄，又積極與告訴人等達成調解，堪認被告實具悔意，另兼衡被告在本件交通事故屬肇事次因，而被害人為肇事主因，可認被告之過失情節尚非重大，最後依過失致人於死罪判刑3月，緩刑2年。

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