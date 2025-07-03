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    爆柯文哲拿不明金錢回家被陳佩琪告 醫師許富舜不起訴

    醫師許富舜曾因此案赴台北地檢署開庭。（資料照）

    醫師許富舜曾因此案赴台北地檢署開庭。（資料照）

    2025/07/03 10:15

    〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案起訴後，柯昔日學生許富舜醫師日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，2014年柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也披露，當年她所募得的款項皆交給柯妻陳佩琪，但有人反映捐款未收到收據，陳佩琪則指稱遭人污衊，對許、鄭兩人提告加重誹謗。台北地檢署調查後認為，2人皆是基於親身經歷所發表評論，並無犯意，今處分不起訴。

    陳佩琪當時在臉書發文聲援丈夫，許富舜留言表示，他在2014年協助柯建置線上政治獻金電子金流系統，當時真心認為柯能成為清廉政治典範，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」；他受訪時更指不只一次親眼見到這些金錢被帶回家，但「或許這就是師母口中親朋好友、醫療界朋友的紅包」，還說：「可以問史書華（牙醫師），他一直不爽他捐的10萬不見了」等。

    鄭淑心後來受訪時也指：「柯當年尚在與民進黨進行初選時，我所募得的錢都親自交給陳佩琪。近期有人反映，當時捐款卻未收到收據」，陳佩琪隨後發文反擊揚言提告。

    偵辦時，2人都表示相關言論是基於親身經歷，許更指出他曾陪同柯參加募款餐會並返回柯家，有看到「牛皮紙袋疑似現金包裹」；鄭也表示她曾幫柯辦過兩次募款餐會，第2次是將錢帶到柯家交給陳佩琪清點。

    檢方認為，許當年確為柯競選市長團隊成員，柯將募款現金帶回家中一事，柯募款委員會副主委張富美曾撰文指稱「不妥」；另依鄭的助理所述，確曾見鄭將募款款項交給陳。檢方認定兩人所述是其親身見聞後發表評論，並無加重誹謗之意。至於許提到史書華未收到收據、鄭稱亦有民眾反映相同情況，史事後亦證實此事，通通不起訴。

    民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪因控告許富舜而曾赴北檢開庭。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪因控告許富舜而曾赴北檢開庭。（資料照）

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