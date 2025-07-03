毒販疲勞駕駛害27歲工人截雙腿無法言語，法官震怒重判。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/03 09:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因販毒在監的楊男，擔任白牌車司機時因暗夜疲勞駕駛，將年僅27歲的路邊施工工人撞成雙腿截肢且無法言語，新竹地院認為由於他販毒被關，無法期待被告日後實際填補被害人損失，如從輕量刑，無異法院容任被告在糟糕的駕駛行徑後兩手一攤、付出極少代價，卻獨留被害人承擔終身苦痛，最後依過失重傷害罪重判徒刑2年4月。

法官調查，去年3月20日凌晨3點楊男開小客車沿新竹縣湖口鄉八德路行駛，疏未注意同向前方因施工而停放自用大貨車，施工工人蔣男站在車尾處，而直接撞擊，蔣男因此受有雙側脛骨腓骨開放性骨折、雙側股骨幹閉鎖性骨折、右側恥骨骨折、顱內出血、小腸腸系膜受損等傷害。

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蔣男經醫院急救後，因傷勢救治必要，於同日接受雙下肢（膝下）截肢手術、氣切手術、清創及腦壓監測器置入手術等，而毀敗一肢以上之機能，且有難以正常言語發聲、表達意見之重大難治傷害。

法官審酌楊男夜間駕駛自用小客車卻疏於注意車前狀況，追撞前方正在進行施工作業之被害人，致被害人蒙受雙側膝蓋以下截肢之苦，並同時有難以說話發聲、難再自行表達意見之重大傷害，所為應予嚴厲譴責；考量被告雖坦承犯行，惟迄未與被害人達成和解，其目前又因其他販毒案件在監，殊難期待被告日後實際填補被害人的損失。

楊男自述當時擔任白牌車司機而疲勞駕駛所致，犯罪所生結果甚為嚴重；同時斟酌被害人案發時僅27歲之年紀及其所承受侵害，如予被告從輕量刑，無異於法院容任被告在糟糕的駕駛行徑後兩手一攤、付出極少代價，卻獨留被害人承擔終身苦痛，最後依過失重傷害罪重判徒刑2年4月。

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