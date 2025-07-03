為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒販疲勞駕駛害27歲工人截雙腿無法言語 法官震怒重判

    毒販疲勞駕駛害27歲工人截雙腿無法言語，法官震怒重判。（記者蔡彰盛攝）

    毒販疲勞駕駛害27歲工人截雙腿無法言語，法官震怒重判。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/03 09:41

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因販毒在監的楊男，擔任白牌車司機時因暗夜疲勞駕駛，將年僅27歲的路邊施工工人撞成雙腿截肢且無法言語，新竹地院認為由於他販毒被關，無法期待被告日後實際填補被害人損失，如從輕量刑，無異法院容任被告在糟糕的駕駛行徑後兩手一攤、付出極少代價，卻獨留被害人承擔終身苦痛，最後依過失重傷害罪重判徒刑2年4月。

    法官調查，去年3月20日凌晨3點楊男開小客車沿新竹縣湖口鄉八德路行駛，疏未注意同向前方因施工而停放自用大貨車，施工工人蔣男站在車尾處，而直接撞擊，蔣男因此受有雙側脛骨腓骨開放性骨折、雙側股骨幹閉鎖性骨折、右側恥骨骨折、顱內出血、小腸腸系膜受損等傷害。

    蔣男經醫院急救後，因傷勢救治必要，於同日接受雙下肢（膝下）截肢手術、氣切手術、清創及腦壓監測器置入手術等，而毀敗一肢以上之機能，且有難以正常言語發聲、表達意見之重大難治傷害。

    法官審酌楊男夜間駕駛自用小客車卻疏於注意車前狀況，追撞前方正在進行施工作業之被害人，致被害人蒙受雙側膝蓋以下截肢之苦，並同時有難以說話發聲、難再自行表達意見之重大傷害，所為應予嚴厲譴責；考量被告雖坦承犯行，惟迄未與被害人達成和解，其目前又因其他販毒案件在監，殊難期待被告日後實際填補被害人的損失。

    楊男自述當時擔任白牌車司機而疲勞駕駛所致，犯罪所生結果甚為嚴重；同時斟酌被害人案發時僅27歲之年紀及其所承受侵害，如予被告從輕量刑，無異於法院容任被告在糟糕的駕駛行徑後兩手一攤、付出極少代價，卻獨留被害人承擔終身苦痛，最後依過失重傷害罪重判徒刑2年4月。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播