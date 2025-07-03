竹科女工程師偷拍室友讓男友觀看 雙雙挨告判刑

竹科工程師情侶聯手偷拍女室友長達月餘，被害女崩潰提告。（情境照）

2025/07/03 09:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科工程師李女懷疑宿舍房間遭人入侵，竟不顧女室友隱私而在房間裝監視器，並將畫面交由同事李姓男友觀看，時間長達1個多月，結果李男的室友發現此事告知李女室友，全案才爆發，新竹地院依妨害秘密罪將這對工程師情侶判刑。

法官調查，李女與李男為某科技公司同事及男女朋友（2人於今年5月20日結婚），李女去年3月底起，與同事黃女同住在新竹市員工宿舍房間。

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李女懷疑員工宿舍房間遭人入侵，為監看房內狀況，明知黃女在房間內有更換衣服、洗澡出入時可能僅穿著內衣褲及其他隱私活動情形，仍未事先告知黃女並取得同意，由李女於去年7月間至9月初期間，將能觀看員工宿舍房間監視器畫面的平板電腦交由李男觀看，由李男於期間每日晚上10時30分許至晚上11時30分，以李女交付之平板電腦，觀看員工宿舍房間內包含黃女非公開活動在內畫面。經李男室友察覺有異並詢問黃女後，二人偷拍情事才爆發。

法官審酌二人均屬智識成熟之成年人，僅因員工宿舍房間監視畫面有異狀，即以此方式窺視他人非公開之活動，對告訴人隱私權造成莫大侵害，所為實屬不該；並考量被告2人否認犯行，且均未與告訴人達成和（調）解或取得其諒解之犯後態度，均依無故利用設備窺視他人非公開活動罪判刑3月。

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