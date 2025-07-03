開車幫忙搬家卻釀男友意外摔死 法官查出悲情女背債真相

開車幫忙搬家，男友卻從車上摔死，悲情女為愛背債真相曝光。（情境照）

2025/07/03 09:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣蔡姓女子幫彭姓男友開貨車搬家，彭男不聽勸爬到車斗家具上，於轉彎時遭拋落地面送醫不治，彭父質疑兒子有欠蔡女錢，所以她預謀要殺掉兒子，但法官查出實際上蔡女不斷以個人名義為父子大量借貸上百萬元，父子卻避不見面，讓蔡女獨自承擔遭受追債、生活幾乎無以為繼的窘境。最後新竹地院法官依過失致死罪輕判蔡女並給予緩刑。

法官調查，蔡女與彭男為男女朋友關係，李男、葉男則均為彭男朋友。因彭父有搬家需求，遂向友人借用手排框式自用小貨車（俗稱發財車），彭男並於112年8月2日晚間請蔡女等3人前往新竹縣租屋處協助。

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因4人僅蔡女有手排車駕駛執照，因此不得不推由她來開發財車。4人將神桌、櫃子等大型家具搬上車後，蔡女要求彭男應將各該家具捆紮牢固，彭男以沒有繩子、趕時間等由拒絕；彭、李並自願坐在發財車後車斗，經李男告知勿於發財車行進間爬到載運家具上，然彭男亦未理睬。

蔡女開車行經湖口鄉未充分減速即貿然轉彎，當時彭男正爬坐在家具上方，整個人身軀明顯高於發財車車頭，重心不穩，遭拋落於地面，因此受有頭部鈍力損傷、顱內出血導致中樞神經衰竭等傷害，送醫不治身亡。

由於3人忙搬家沒有拿錢，都是看被害人的面子幫忙，法官認為蔡女駕駛行為雖有過失，然其行為動機與行為本身純屬民法上「好意施惠行為」。

另李男明確證稱，蔡女有叫男友要把後車斗的家具綁好，但因為彭男說趕時間，所以才沒有綁；他有叫彭男不要爬到車斗中間放置的櫃子上，後來他爬到車斗放置的神桌上坐著的時候，也有叫他下來。

彭父對此亦認為兒子自己也有疏忽，法官對照同坐於發財車後車斗的李男於過程中完全未受傷或跌落，則被害人就自己摔下車並致生死亡結果，實應負絕大比例過失責任。

法官審酌蔡女駕駛本案發財車，於轉彎時未充分減速，致自願爬坐於車斗所載家具頂端的男友不慎摔落，因而導致本案憾事，所為固有不當；惟念及其始終坦承之犯後態度，行為性質純屬好意施惠，且被害人應負極大比例過失責任；雙方雖未達成和解，惟此乃出於雙方對於和解金額尚無共識。

彭父於準備程序中宣稱：合理懷疑是因為兒子有欠蔡女錢，所以她預謀要殺掉兒子，蔡女為此自陳承受莫大心理壓力、持續前往身心科就診；此外，蔡女未能滿足彭父所提賠償金額的另一原因，在於蔡女與彭男交往過程中，不斷以個人名義為彭男或彭父大量借貸，舉債金額至少上百萬元，還款過程中，蔡女亦屢屢催請父子支應款項、承擔還款責任，然父子均再三拖延或避不見面，使蔡女獨自承擔遭受追債、生活幾乎無以為繼的窘境。最後法官依過失致死罪判處蔡女拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

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