老司機哭哭！ 高雄再破色情護膚店逮7女1男

老司機哭哭！高雄七賢路又一色情護膚店被查。（圖由民眾提供）

2025/07/03 08:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方再掃蕩七賢路上色情應召站，突襲前金區某大樓護膚店，疑掛羊頭賣狗肉，遭舉報涉嫌從事違法色情性交易情事，新興警方查獲7女1男，其中有2女是泰國籍，訊後依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，該色情據點已非首次被警查緝法辦，也是老司機熟門熟路的店，疑換人換店名後，又涉嫌半套性交易被查獲，現場負責人林女（52歲）與員工李女（54歲），涉以每次媒介半套性交易1800元，林女從中抽取900元牟利。

查緝小組積極探查蒐證，昨（2）日凌晨1時許，由專案人員先行喬裝入內，後續支援警力會同移民署高雄專勤隊在該店查獲現場負責人林女（52歲）、員工李女（54歲）及其他5名女服務生（23歲至55歲不等）、男客簡男（52歲），李女穿著學生制服為男客半套服務。

警方查扣不法所得及帳冊，在場8人全數帶回調查，經瞭解，現場共有泰國籍伊女（31歲）、達女（30歲），以及本國籍丁女（23歲）、陳女（27歲）、蔡女（55歲）等5名女服務生，女服務生與男客等6人全依社會秩序維護法80條移送裁處。

據查，2名泰國籍女子均為觀光簽證入境，尚無逾期居留情形，後續依簽證事實與實際來台事由不符移交移民署高雄市專勤隊，林女、李女則依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

警方表示會依法執法，持續予以取締，並規劃臨檢與清樓等勤務清查，以杜絕色情交易，淨化治安環境。

老司機哭哭！高雄七賢路又一色情護膚店被查，帶回7女1男。（圖由民眾提供）

高雄七賢路某色情護膚店被查，該店打出小姐「只有最好」的噱頭。（圖擷取自網路）

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