營造商夫妻互控恐嚇找黑白兩道、買兇殺夫 法官判離婚

營造商夫妻雙方都提告，新竹地院判准離婚。（情境照）

2025/07/03 08:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣張姓營造商與妻子陳女關係破裂，陳女聲稱先生找人恐嚇會透過黑白兩道「處理」她，張男則說妻子不僅外遇，還與父親、弟弟共同謀議花500萬買兇殺夫，以謀奪數億資產，雙方都提告休妻休夫，新竹地院判准。

102年結婚的陳女說，婚後育有2名未成年子女，先生張男近年以各種理由冷淡她，無心共同經營婚姻。111年8月夫妻因細故發生爭執，她提議帶子女回娘家冷靜，幾天後張男卻消失無法取得聯繫，逕自搬離共同住所後，透過簡訊羞辱她，且對她及其父親提出刑事告訴，足見毫無維繫婚姻意欲，甚至透過友人恐嚇她，暗示張男背後有重大勢力，欲透過黑白兩道處理她。

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112年4月間張男夥同黑社會逼迫她簽股權讓渡同意書，兩名子女均在場目睹，她為避免子女繼續受到侵害，才遷至宜蘭生活，張男行為已使夫妻關係疏離、互動冷漠而形同陌路，已難以維持共同生活，更無復合之可能，為此她請求休夫。

張男則說，夫妻從次子出生後已超過4年以上未有親密行為，然他於111年7月間在妻子辦公室及房間發現驗孕棒，因而確認妻子有外遇。

111年8月妻子不知道他已事先返家休息，竟在客廳大聲與外遇對象通電話，通話結束後妻子還召集家人，並報警謊稱他限制未成年子女行動。

幾天後陳女與其父親及胞弟共同謀議花500萬元買兇及槍枝殺害他，製造事故換取數億資產，他認為性命堪憂而報警處理。他也要提告休妻。

法官調查，張男指控妻子及其家人買兇殺人，並提起刑事告訴，妻子則指控張男涉嫌恐嚇，夫妻關係顯已不睦，訴訟中均訴請離婚，均明顯不願繼續維持婚姻，審理過程中互相攻訐，毫無和緩跡象，因此判准離婚。

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