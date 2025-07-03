南橫栗松温泉遊客骨折 台東消防局深夜完成救援

栗松温泉遊客受傷，夜間視線不佳且地面濕滑，消防人員順利完成救援。（台東消防局提供）

2025/07/03 08:20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣南橫海端鄉栗松溫泉山區昨天一名遊客於溪谷底部不慎跌倒，導致右腳小腿骨折，行動受限，急需救援。台東消防局昨天深夜完成救援送醫。

消防局於11時26分受理案件後，立即啟動救援機制，派遣關山消防大隊警、義消共計16名人員前往現場，包含5名消防人員及11名關山及海端義消救援人員。

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由於栗松溫泉地形崎嶇、地勢落差大，加上山區天候不穩及地面濕滑，救援人員攜帶繩索器材、軟式擔架、省力滑輪架設及救護固定器材等專業裝備徒步深入山區，歷經長時間艱難跋涉，終於於下午2點56分順利接觸患者，並為其進行患肢包紮固定。

在搬運過程中，因現場地勢落差極大，搬運空間有限，且路況崎嶇狹窄，增加了人力搬運難度，救援人員需分段接駁患者，並架設繩索滑輪系統輔助搬運，同時調派照明設備與後勤人員支援，克服沿途惡劣及險峻地形，歷經長時間救援，於夜間9點22分順利將傷患護送至登山口，並後送至台東馬偕醫院接受進一步治療。患者意識清楚，狀況穩定。

台東縣消防局提醒民眾，進入山區或溫泉景點時，務必評估自身體能及裝備狀況，並注意地形環境安全，避免發生意外。如遇突發事故，請即刻撥打119報案求助，消防局將全力執行救援，保障民眾生命安全。

栗松温泉遊客受傷，夜間視線不佳且地面濕滑，消防人員順利完成救援。（台東消防局提供）

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