「美女法官」沈君玲55歲高齡生女 高院瀰漫喜氣

55歲的高院女法官沈君玲日前生女。（記者楊國文翻攝）

2025/07/03 09:06

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院近日因「高齡」55歲的法學博士法官沈君玲首度生女喜訊，瀰漫著一股喜氣，不少法官昨（2）日收到沈君玲贈送的女兒滿月油飯，笑稱「這是國安問題」，在目前少子化的時代，特別顯得彌足珍貴。法界人士認為，沈君玲在55歲的年紀生產，在司法官來說算相當罕見。

沈君玲是1970年生，國立政治大學法學博士畢，司法官學院第33期結業，可說是「學霸型法官」，曾任台北地院法官、現任高等法院法官，審判能力強，承辦過多起重大矚目案件，她因注意自己和家人的隱私，極少在媒體前曝光。

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據了解，外貎、能力俱佳的沈君玲，從外表看不出年紀已逾半百，高院同事對沈生女，都感染到歡樂氣氛，而她目前在請產假休養中。

沈君玲從1995年起擔任台北地院法官，因審理問案明快、犀利，有媒體曾誇她辦案細膩如「柯南」，是位「麻辣美女法官」。

沈君玲19年前曾對一位賣假發票協助廠商逃漏稅的偽造文書被告，裁定300元交保，創下我國司法界最低交保金額。沈解釋，檢察官不想羈押被告，原本諭知5萬元交保，因被告覓保無著，只好向法院聲押，她因此同意被告以身上2張百元鈔及一些硬幣加起來以300元交保。

沈君玲於1996年調到高院任職以來，承辦過多起重大貪污、炒作、淘空等經濟犯罪案，還因此出版「銀行授信所涉法律問題與規範之研究」的專書，其中，較受矚目的是，沈承審前檢察總長黃世銘洩密給總統馬英九等案，2015年2月依違反通訊保障及監察法等3罪，合併判處黃1年3月徒刑，得易科罰金45萬元定讞，黃成為我國第一位被判刑定讞的檢察總長。另外，沈承審中生共諜周泓旭上訴案，2018年依發展組織未遂罪仍判周1年2月徒刑。

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