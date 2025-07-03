父親30年後又出現...... 她想起8歲噩夢 法官裁定免除扶養義務

小花自幼未受花爸扶養，30年未聯絡，突然接獲醫院通知照顧病重父親，讓她想起童年噩夢。示意圖，與新聞事件無關。（情境照）

2025/07/03 07:11

〔記者王捷／台南報導〕快40歲的小花（化名）今年接到醫院的電話，院方要求她協助花爸住院照護，她只想起母親被性虐待、8歲被父親性侵的噩夢，因童年受創至今仍要看身心科，台南地方法院裁定免除小花扶養義務。

小花指控，花爸當水泥工賺來的錢，都用於酒色，她從小是靠花媽與阿嬤當清潔工養大，而且花爸的性慾、癖好異於常人，常對花媽性虐待，還要當時年紀還小的她在旁觀看，並以此為樂，後來等她國小三年級時，她也被花爸性侵，但她卻不敢聲張。

1998年，小花國小六年級時，花媽再也受不了性虐待，帶著小花報案，獲得緊急安置，小花才敢說出8歲被花爸性侵的事，花媽因此下定決心搬回娘家，與花爸分居不再聯絡，直到2006年，花媽才透過剛成立的法律扶助基金會協助，與花爸離婚。

小花說，國中畢後就半工半讀，靠自己完成學業，因為身心受創，至今都要看身心科，誰知道今年醫院和某社福基金會都通知她，要她出面協助花爸的照顧等事宜，她的噩夢再現，花爸曾深深傷害自己、罔顧人倫，她無法負擔扶養義務。

法院審酌，小花自幼即未受花爸照顧與扶養，花爸多年也未主動修復親情，無正當理由未盡扶養責任，若再要求小花承擔照護義務，顯失公平，所以依民法第1118條之1規定，裁定免除小花對花爸的扶養義務。

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