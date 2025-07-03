為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    父親30年後又出現...... 她想起8歲噩夢 法官裁定免除扶養義務

    小花自幼未受花爸扶養，30年未聯絡，突然接獲醫院通知照顧病重父親，讓她想起童年噩夢。示意圖，與新聞事件無關。（情境照）

    小花自幼未受花爸扶養，30年未聯絡，突然接獲醫院通知照顧病重父親，讓她想起童年噩夢。示意圖，與新聞事件無關。（情境照）

    2025/07/03 07:11

    〔記者王捷／台南報導〕快40歲的小花（化名）今年接到醫院的電話，院方要求她協助花爸住院照護，她只想起母親被性虐待、8歲被父親性侵的噩夢，因童年受創至今仍要看身心科，台南地方法院裁定免除小花扶養義務。

    小花指控，花爸當水泥工賺來的錢，都用於酒色，她從小是靠花媽與阿嬤當清潔工養大，而且花爸的性慾、癖好異於常人，常對花媽性虐待，還要當時年紀還小的她在旁觀看，並以此為樂，後來等她國小三年級時，她也被花爸性侵，但她卻不敢聲張。

    1998年，小花國小六年級時，花媽再也受不了性虐待，帶著小花報案，獲得緊急安置，小花才敢說出8歲被花爸性侵的事，花媽因此下定決心搬回娘家，與花爸分居不再聯絡，直到2006年，花媽才透過剛成立的法律扶助基金會協助，與花爸離婚。

    小花說，國中畢後就半工半讀，靠自己完成學業，因為身心受創，至今都要看身心科，誰知道今年醫院和某社福基金會都通知她，要她出面協助花爸的照顧等事宜，她的噩夢再現，花爸曾深深傷害自己、罔顧人倫，她無法負擔扶養義務。

    法院審酌，小花自幼即未受花爸照顧與扶養，花爸多年也未主動修復親情，無正當理由未盡扶養責任，若再要求小花承擔照護義務，顯失公平，所以依民法第1118條之1規定，裁定免除小花對花爸的扶養義務。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播