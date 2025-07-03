10間百年大廟被詐 男子3天內「請」鎮殿神尊賤賣4萬元

許男三天內詐借10間百年廟宇主神金身，賤賣僅4萬多元。（警方提供）

2025/07/03 06:33

〔記者王捷／台南報導〕許姓男子騙廟方「請出」10間百年大廟的鎮殿神像金身，轉手賤賣4萬多，還好神像全數被警方找回歸還廟宇，台南地院依詐欺取財罪，10罪共判處39個月可易科罰金。

38歲的許男與黃姓同夥，去年5月13日到雲林褒忠聚保宮，向廟宇誆稱要「借出」蕭府太傅神像，還寫了切結書，但兩人並未如期歸還，並於當日在彰化高鐵站轉售收贓者。同年5月15日兩人再用相同手法，從台南麻豆轉運站搭乘計程車出發，一連跑8間百年廟宇，平均花20分鐘欺騙廟方，請出一尊神像。

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8間廟宇分別是南鯤鯓代天府的池府二王、麻豆代天府的池府千歲、麻豆太子宮的二代中壇元帥、下營北極殿的玄天二上帝、牛厝安南宮的莫王神像、斗南順安宮的天上聖母神像，四湖參天宮、保長湖保安宮的各一尊關聖帝君。8尊主神金身，賤賣4萬6500元。去年5月21日，許男又單獨前往苗栗後龍山邊媽祖廟請走天上聖母五媽神像，通通都賣給同個買家。

警方接獲廟方報案後，循監視器追查到收贓的黃姓買家住處，持搜索票查獲全部神像並全數追回。法院認為，許男以詐術取得主神金身後轉售牟利，構成10項詐欺取財罪，其中9罪各判4月徒刑、1罪判3月，都可以易科罰金，還要追回不法所得，但許男還有其他案子，未合併定應執行刑。全案可上訴。

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