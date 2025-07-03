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    前台大婦產科名醫鄭文芳涉下藥性侵3女業務 棄保潛逃被通緝

    台大婦產科前名醫鄭文芳涉性侵3名女業務，棄保潛逃被通緝。（資料照）

    台大婦產科前名醫鄭文芳涉性侵3名女業務，棄保潛逃被通緝。（資料照）

    2025/07/03 00:26

    〔記者張文川／台北報導〕台大婦產科前名醫鄭文芳被控於2020、2021年任職期間，分別邀約3名金融保險業女業務員餐敘，在酒中下藥，帶到旅館性侵或猥褻，台北地檢署去年11月依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪將他起訴，他屢傳未到庭，棄保潛逃出境，台北地院日前裁定沒收偵查時的40萬元交保金，發布通緝。

    據了解，鄭男2023年初被1名藥廠女業務控告下藥性侵，但檢方依摩鐵監視器影像認定女方出入的步伐穩健，處分不起訴確定。

    但後來又有3名女業務指控遭鄭醫師下藥性侵，而且發現並非只有自己受害，向立委范雲陳情，召開記者會揭發鄭的惡行。

    3女被害時間點分別為2020年5月、2021年1月、4月，其中一女指控，她原和醫師約在居酒屋小酌，卻突然斷片，醒來發現自己躺在台大實驗室，嚇得奪門逃出，懷疑遭猥褻亂摸；另一女則是在飯店房間驚醒，趁鄭文芳在浴室，趕緊離開。

    另一女也是在居酒屋與鄭文芳喝紅酒邊介紹金融產品時，忽然全身無力，鄭文芳乘機出手非禮，想帶她離開，幸好她朋友及時趕到居酒屋接走她。

    北檢去年4月8日約談鄭文芳到案，訊後諭令40萬元交保，偵查後綜合3女親身經歷及事證後認為，他透過酒中下藥，有趁機性侵、猥褻被害人的意圖，去年11月起訴。台大醫院已於2023年底不續聘。

    北院法官今年3月傳喚鄭文芳卻未到庭，拘提亦未獲，郭姓具保人也不能督促鄭到案，入出境紀錄也顯示已出境，滯留外國不歸，顯已逃匿，故裁定沒入40萬元保證金，同時發布通緝。

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